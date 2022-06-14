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  4. Глава МЗС Сербії назвав напад Росії на Україну «війною між братами»
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    Політика

    Глава МЗС Сербії назвав напад Росії на Україну «війною між братами»

    Дипломат зазначив, що європейські санкції проти Росії не вписуються в національні інтереси Сербії - Глава МЗС Сербії назвав напад Росії на Україну «війною між братами»
    Дипломат зазначив, що європейські санкції проти Росії не вписуються в національні інтереси Сербії
    фото з відкритих джерел

    Очільник сербської дипломатії дав зрозуміти, що Белград не виступить проти Кремля

    Сербія поважає територіальну цілісність та суверенітет України, а також засуджує дії Росії, але не підтримуватиме санкції ЄС проти країни-агресорки. Про це заявив міністр закордонних справ Сербії Нікола Селакович.

    Дипломат зазначив, що європейські санкції проти Росії не вписуються в національні інтереси Сербії, а війна України проти РФ – «це війна між братами».

    «Для нас це війна між Україною та Росією – це війна між братами. У нас одне коріння з обома, ми належимо до однієї групи народів, наша культура схожа, наша духовність однакова, тому для нас кожна жертва в цій війні – фундаментальна трагедія», — заявив Селакович.

    Сербський міністр наголосив, що очікувати від офіційного Белграда дій проти Росії не варто, оскільки Москва поважає територіальну цілісність Сербії, а також «захищає її від нападів на цю територіальну цілісність та суверенітет у системі ООН».

    Нагадаємо, нещодавно президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Сербія буде сильнішою на європейському шляху, хоч і «не потопче і не погасить свою дружбу на Сході».

    Раніше президент Сербії визнав, що країна підтримує Росію з корисливих мотивів.

    У квітні Вучич заявив, що його країна продовжить польоти до Росії. Також відомо, що Росія і надалі постачатиме газ до Сербії, контракт продовжено на три роки. Про це домовилися під час телефонної розмови 29 травня президент Сербії Олександр Вучич та очільник Кремля Володимир Путін.

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    Теги: росія санкції війна Сербія Україна #stoprussia
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    Глава МЗС Сербії назвав напад Росії на Україну «війною між братами»