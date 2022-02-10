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    Захисник бідних і знедолених Рабінович «спустив» на Новий рік в Австрії $200 тис.

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    Соратник Медведчука, який полюбляє їздити до Росії, відзвітував про зимовий відпочинок в Європі - Захисник бідних і знедолених Рабінович «спустив» на Новий рік в Австрії $200 тис.

    Соратник Медведчука, який полюбляє їздити до Росії, відзвітував про зимовий відпочинок в Європі

    фото: glavcom.ua

    Політик міг відпочивати у той час, коли інші народні депутати працювали у парламенті

    Співголова депутатської фракції партії «Опозиційна платформа – За життя», народний депутат» Вадим Рабінович витратив 5,3 млн грн на оплату туристичних послуг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт НАЗК, де політик розмітив повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

    Обранець вказав, що гроші витратив на відпочинок в Австрії. Дата платежу вказана 26 січням 2022 року.

    Дані з сайту НАЗК

    Дані з сайту НАЗК

    Треба наголосити, що протягом 25-28 січня 2022 року у Верховній Раді відбувалися пленарні засідання. Однак, як свідчать зведені відомості щодо реєстрації нардепів, Рабінович був зареєстрований у залі парламенту лише 25 січня, але не голосував по жодному питанню порядку денного. В усі інші робочі дні (до 28 січня) нардеп від ОПЗЖ не реєструвався.

    Нагадаємо, що у жовтні 2021 року Рабінович їздив до Москви замість відвідування пленарного засідання Верховної Ради України. Тоді заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у коментарі журналістам зазначила, що її колега по парламенту не отримає зарплату за цей день, оскільки така поїздка не є поважною причиною для пропуску роботи.

    Як повідомляв «Главком», у січні 2022 року Вадим Рабінович запросив голову Верховної Ради Руслана Стефанчука летіти до Росії з метою налагодження діалогу. На що спікер іронічно оцінив пропозиції опозиційного нардепа. Мовляв, вони «дуже цікаві» та зазначив, що не має можливості летіти до РФ на переговори, оскільки країна-агресорка наклала на нього санкції.

    На початку лютого 2022-го Рабінович бідкався в інтерв’ю одному з телеканалів про мізерні пенсії в Україні.

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    Теги: Вадим Рабінович гроші відпочинок декларація НАЗК
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    Захисник бідних і знедолених Рабінович «спустив» на Новий рік в Австрії $200 тис.