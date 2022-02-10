Українським вчителям підвищать зарплати: коли і на скільки

У Міносвіті розповіли, як усе відбуватиметься

З вересня 2022 року в Україні влада обіцяє підвищити зарплату вчителям. Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти Київській організації профспілки працівників освіти та науки.

У листі повідомляється, що підвищити зарплату вчителям з 1 січня 2022 року не вдалося, оскільки гроші на ці цілі не заклали у держбюджеті.

Водночас у МОН опрацьовується варіант, за якого вчителям платитимуть не менше 15 тисяч гривень щомісяця починаючи з 1 вересня.

Так, у держбюджеті на 2022 рік передбачено зростання (порівняно з 2021 роком) зарплат освітян, як та інших працівників бюджетної сфери, на 8,4% у зв'язку із збільшенням розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду.

«Таке підвищення посадових окладів працівників відбулося вже з 1 грудня 2021 року (розмір посадового окладу працівника – 2893 гривні) та подальше підвищення заплановано бюджетом з 1 жовтня 2022 року на 3,1%», – розповіли у Міносвіти.

Розмір мінімальної зарплати в Україні з 1 грудня зріс на 500 гривень й наразі становить 6500 грн. Наступне підвищення планується у жовтні 2022 року.

За даними Держстату, середня зарплата в Україні у грудні 2021 року стала більшою на 21,5%, якщо порівнювати з листопадом. Найбільше заробляють мешканці Києва. У грудні 2021 року середня зарплата в столиці була 26 759 грн. Найнижчі зарплати у Кіровоградській області – 13 331 грн.

Раніше Національний банк України оновив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці. Прогноз на 2022 рік погіршений з 8,6% до 9,1%, на 2023 рік з 8,6% до 8,9%.

Також названо найпопулярніші вакансії і найбільш оплачувану роботу в Києві.

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