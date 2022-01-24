Рабінович запросив Стефанчука летіти до Росії «налагоджувати діалог». Спікер відповів

Проросійський політик вважає, що військова загроза Україні з боку РФ є вигаданою

«Давайте зараз сядемо у літак, зустрінемось з російськими депутатами», – закликав соратник Медведчука

Співголова партії «Опозиційна платформа – За життя», проросійський політик Вадим Рабінович під час погоджувальної ради депутатських фракцій парламенту заявив, що, мовляв, «кукловоди» лякають Україну загрозою російського вторгнення в той час, як насправді РФ не планує нападати.

За словами нардепа від ОПЗЖ, інформація про можливий напад розповсюджується «ляльководами» для здійснення певних змін у структурі державного керівництва України.

«Не дайте себе обдурити, адже сьогодні здійснюється змова проти України, змова проти її народу. Щодня, щогодини нагнітають обстановку. Залякують нас нескінченими новинами про евакуацію посольств, про іноземців, які тікають з України. Та під залякуванням неминучої війни криється дуже простий план – Зеленського змушують об’єднатися та взяти «на борт» усю групу колишнього режиму...», – зазначив соратник Медведчука.

Політик також закликав колег-депутатів та керівництво Верховної Ради, зокрема спікера Руслана Стефанчука полетіти до Росії з метою налагодження діалогу.

«Давайте зараз сядемо у літак, зустрінемось із російськими депутатами, обговоримо питання, а потім повернемось в Україну та розповімо нашому народу, чи є небезпека військового вторгнення», – закликав Рабінович.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук іронічно оцінив пропозиції Рабіновича. Мовляв, вони «дуже цікаві» та зазначив, що не має можливості летіти до РФ на переговори, оскільки країна-агресорка наклала на нього санкції.

Раніше український генерал описав, як саме може розпочатися атака Росії.

Також повідомлялося, що Росія таємно завезла на Донбас танки, артилерію та боєприпаси.

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