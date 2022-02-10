Нардеп Дмитрук заявив про «договорняк» між мером Одеси Трухановим і Офісом президента

Дмитрук: «Для мене Труханов є злочинцем…»

Одеський міський голова Геннадій Труханов є номінальною особою у місцевій владі, курирують одеські справи бізнесмени Борис Кауфман і Олександр Грановський, через них проходять грошові потоки в Офіс президента. Про це заявив народний депутат Артем Дмитрук в інтерв'ю «Главкому».

«Для мене суб’єктивно Труханов є злочинцем, який системно знищує моє місто вже сім років поспіль. Там же не тільки про «Краян» мова (справа про купівлю міською владою Одеси адмінбудівлі заводу «Краян», на думку слідства, за завищеною ціною, – ред.). За президентства Порошенка Труханова теж починали потихеньку «качати», але тільки задля того, аби його контролювати та аби гроші їздили з Одеси до Києва. Пам’ятаєте ж, як Труханов дякував Порошенку за все, що відбувається в Одесі», – підкреслив Дмитрук.

Дмитрук додав, що всі свої рішення мер Одеси має узгоджувати з Кауфманом та Грановським. «За Зеленського знову почалися всілякі суди. Труханов знову почав возити гроші, вийшов на пресконференцію і подякував вже новому президенту за все, що відбувається в Одесі. Кримінальні справи Банкова заводить, аби контролювати діяльність в місті в своїх інтересах. Колись в Одесі був такий «сірий кардинал» Галантерник, потім його залякали чи щось зробили і зараз його нема. Як я вже казав, Кауфман та Грановський пообіцяли Офісу, що вони будуть курувати ситуацію в місті. Всі рішення Труханов узгоджує з ними, депутати облради та міськради звітують перед ними про свою роботу. Звісно, у мера лишилися свої інтереси в міськраді, якісь комісії, і все», – поділився нардеп.

Дмитрук також розповів, що Кауфман та Грановський викуповували місця у «Слузі народу» як на парламентських, так і на місцевих виборах.

«Коли були парламентські та місцеві вибори, вони просто викуповували місця у списках «Слуги народу». Поставили всюди своїх людей і наразі контролюють ситуацію та партійний осередок в Одесі. Вони гарантують, що домовляться з іншими партіями, групами, депутатами і не буде якогось «кіпішу». Все максимально просто. По-перше, багато боягузів. А по-друге, дуже зручно домовлятися, бо всі хочуть бути біля годівниці. Якщо не біля основного корита, то хоч трохи поруч. А мене ці брудні бабки не цікавлять. Може, просто інші не знають», – сказав нардеп.

Нагадаємо, 6 жовтня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри міському голові Одеси Геннадію Труханову. Виконувач обов’язків голови Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищенко розповів, що в справі чинного мера Одеси Геннадія Труханова, який отримав підозру щодо низки земельних махінацій на Одещині, проходить 16 підозрюваних осіб.

Раніше Вищий антикорупційний суд заочно заарештував відомого одеського бізнесмена Володимира Галантерника.

Довідка. Борис Кауфман та Олександр Грановський – відомі бізнесмени на одеській бізнес-сцені. Саме їм належить Одеський аеропорт, історичні готелі «Лондонський», «Брістоль», «Пасаж» та столичний «Президент-готель». А також тютюнова імперія «Тедис», яка постачає на ринок більшість сигарет, що продаються в Україні.