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Захід боїться давати Україні зброю, яка б забезпечила швидку перемогу над РФ – Маломуж

Надія Клочко
glavcom.ua
Захід боїться давати Україні зброю, яка б забезпечила швидку перемогу над РФ – Маломуж
Балістичні ракети дальньої дії могли б забезпечити швидкі наступальні дії українських військ
фото з відкритих джерел

Генерал Микола Маломуж зауважив, що позиція окремих країн НАТО щодо надання Україні ракет великого радіуса дії поступово змінюється

Західні партнери відмовляються постачати Україні зброю, яка забезпечила б швидку перемогу над Росією, оскільки побоюються вступати у відкрите протистояння з РФ та провокувати глобальну ядерну війну. Таку думку висловив в інтерв'ю Obozrevatel керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

«Так, Захід не намагається поставити нам таке озброєння, яке забезпечило б нам швидку перемогу. Це і балістичні ракети дальньої дії, які можуть завдавати ударів на відстані до 700 км, які можуть уражати противника і на його території та накрити всі вогневі засоби ворога. Це було б передумовою швидких наступальних операцій. Але Захід побоюється вступати у відкрите протистояння з Росією та провокувати глобальну ядерну війну. Тому Україну підтримують у дуже великому спектрі, але при цьому стратегічне озброєння досі не постачають», – сказав він.

Водночас Маломуж зауважив, що поступово змінюється позиція окремих країн НАТО. Зокрема, британський прем'єр і міністр оборони анонсували постачання Україні ракет великого радіуса дії – понад 100 км.

«Захід підтримуватиме нас у всіх напрямках по наростаючій, зокрема танковими та ракетними засобами, самохідними гаубицями, літаками F-15, F-16, системами ППО, далекобійними ракетами. Якщо Росія підтягуватиме потужніші резерви, підтягуватимуться і потужніші засоби Заходу, низку обмежень буде знято», – зазначив генерал.

На думку Маломужа, якби Україна провела успішну наступальну операцію протягом найближчих місяців, це призвело б усунення російського диктатора Володимира Путіна від влади.

«Якщо ми проведемо успішну наступальну операцію протягом найближчих місяців, це запобігатиме наступним навалам, бо в стані ворога буде паніка, відсутність перспектив, моральний дух військових ще більше впаде. І тоді в керівництві Росії замисляться про те, як усунути Путіна – відправити на пенсію чи інакше. Але то вже інша історія. Можливо, інші люди домовлятимуться про нові умови миру», – вважає він.

Нагадаємо, адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс в колонці для Bloomberg написав, що у НАТО розглядають можливість передачі Україні радянських літаків класу МіГ-29 та більш сучасних винищувачів F-16. 

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що США після втручання Китаю заборонили Польщі передати Україні радянські МіГ-29 в обмін на обіцянку Пекіна «знешкодити ядерну загрозу Путіна».

Також повідомлялося, що Велика Британія не змінюватиме політику колишніх прем'єр-міністрів Бориса Джонсона та Ліз Трасс щодо допомоги Україні. 

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Теги: війна озброєння росія

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