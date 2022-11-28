Британія може збільшити військову допомогу для України – ЗМІ

Сунак пообіцяв, що Лондон надасть підтримку Києву в питанні протиповітряної оборони

Велика Британія не змінюватиме політику колишніх прем'єр-міністрів Бориса Джонсона та Ліз Трасс щодо допомоги Україні. Про це повідомляє Reuters, з посиланням на витяг із першої великої зовнішньополітичної промови чинного глави британського уряду Ріші Сунака, яку він планує виголосити 28 листопада.

«Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми збережемо або збільшимо нашу військову допомогу наступного року», – зауважує політик.

Сунак також пообіцяв, що Лондон надасть нову підтримку Києву в питанні протиповітряної оборони.

Зазначимо, у вересні Велика Британія оприлюднила дані, згідно з якими надала Україні у 2022 році допомоги на 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів).

Нагадаємо, 27 листопада Міністерство оборони Великої Британії підтвердило передачу Україні нової ракети з лазерним наведенням Brimstone 2.

Раніше повідомлялося, що Британія поставила Україні модернізовані високоточні ракети Brimstone 2, дальність пуску яких вдвічі більша, ніж раніше передані ракети Brimstone першого покоління. Дальність польоту ракети, запущеної з літака, становить 60 км, але запуску з наземних платформ вона дорівнює близько 12 км.

Також Збройні сили України отримають від Великої Британії три вертольоти Sea King та 10 тисяч боєприпасів для артилерії.