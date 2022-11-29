Країни НАТО розглядають можливість надати Україні винищувачі – Bloomberg

Літаки МіГ-29 і F-16 допомогли б ЗСУ давати відсіч рашистам

У НАТО розглядають передачу Україні радянських літаків класу МіГ-29 та більш сучасних винищувачів F-16. Про це пише адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс в колонці для Bloomberg. За його словами, лідери в країнах НАТО повернулися до розгляду можливості надання Україні винищувачів.

Лідери країн НАТО переглядають ідею, від якої відмовилися в перші дні війни щодо надання Україні літаків. Як повідомив Ставрідіс, наразі обговорюється надання Збройним Силам України або винищувачів МіГ-29 радянських часів, або навіть надлишків американських F-16 – простих в освоєнні багатоцільових винищувачів.

Автор колонки наголошує, що без допомоги НАТО повітряна боротьба триватиме на користь Росії.

«З сухопутною війною на користь України та жорстокою повітряною війною на користь Росії найкращим варіантом для Заходу буде значно збільшити допомогу Україні з боку повітряної війни у конфлікті», – зазначив Джеймс Ставрідіс.

На його думку, передача Україні більше інструментів для закриття власного неба може стати ключем до того, щоб змусити росіян остаточно почати переговори.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна просила союзників надати сучасні літаки, щоб власноруч захиститися від ракетних ударів Росії. Україна досі не отримувала літаків, адже партнери бояться спровокувати Росію.

Безкоштовно передати винищувачі МіГ-29 Україні була готова Польща. Та, за даними ЗМІ, на рішення Польщі вплинув Китай, який тиснув на США.

Як раніше повідомлялося, Росія й надалі буде втрачати у війні з Україною бойові літаки та досвідчених пілотів. Можливості відновити потенціал і досягти переваги у повітрі відсутні.