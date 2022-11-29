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ЗСУ повідомили, чи готові до масованої ракетної атаки РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, чи готові до масованої ракетної атаки РФ
ЗСУ закликають зберігати спокій
фото: Генштаб

Ігнат: «Наші війська готові, ракети заряджені, реагуватимемо, збиватимемо, як завжди робимо»

Захисники України перебувають напоготові, щоб дати відсіч загарбникам у разі масованої  ракетної атаки РФ по Україні. У Повітряних силах ЗСУ закликали українців зберігати спокій. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він закликав українців не панікувати, а реагувати на сигнал повітряної тривоги і дотримуватися усіх заходів безпеки.

«Наші війська готові, ракети заряджені, реагуватимемо, збиватимемо, як завжди робимо. Безумовно, і громадянам потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги та реагувати на те, що говорять органи влади, які просять все-таки дотримуватись тих заходів безпеки, які існують на сьогодні для нашої країни», – сказав він.

За словами Ігната, українці «повинні сприймати війну такою, яка вона є, без перебільшень і применшень». Речник Повітряних сил зазначив, що ми вже пережили найстрашніше у лютому-березні цього року – тоді щодня нам на голови летіли сотні ракет, літала російська авіація.

«Хіба можна нас злякати ще чимось? Відбувається тероризм – десь більше застосовують ракет, десь менше...», – сказав він.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російські війська, ймовірно, готуються завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні найближчого тижня. 

Також президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 27 листопада попередив, що російські війська готують нову хвилю ударів. 

Також речниця Оперативного командування «Південь» Збройних сил України Наталія Гуменюк зазначила, що 28 листопада в Чорному морі заступив на чергування додатковий російський ракетоносець, що є показником підготовки до відновлення хвилі масованих ракетних ударів протягом наступного тижня.

Крім того, російські військові блогери стверджували, що російські сили завдадуть чергової серії ракетних ударів найближчими днями. 

Теги: ракета ЗСУ українці тероризм президент військові авіація

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