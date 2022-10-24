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Законопроєкт про колаборантів у самоврядуванні: «слуга» Клочко знову зірвав засідання комітету

Надія Клочко
glavcom.ua
Законопроєкт про колаборантів у самоврядуванні: «слуга» Клочко знову зірвав засідання комітету
Андрій Клочко знову переніс засідання комітету
фото з відкритих джерел

Засідання комітету, на якому мало ухвалюватися рішення щодо законопроєкту про статус місцевих депутатів із заборонених партій, знову перенесено

Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко вкотре переносить засідання щодо статусу депутатів із заборонених судом партій. Про це повідомляють джерела «Главкома».

Без ухвалення рішення профільного парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і самоврядування урядовий законопроєкт 7476 не може бути винесений в зал на голосування. Відповідно до цього законопроєкту, члени заборонених партій втрачають мандат місцевих депутатів.

За даними співрозмовників «Главкома», лобістами «відтягування» розгляду законопроєкту є окремі лідери фракції забороненої партії ОПЗЖ. Зокрема, називають прізвище Бойка.

Зазначимо, законопроєктом 7476 пропонується внести зміни до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану», якими визначити:

  • однією з підстав дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради є набрання законної сили рішенням суду про заборону діяльності політичної партії, від місцевої організації якої висувалася та була обрана відповідна особа, а також входження депутата місцевої ради до депутатської фракції місцевої організації політичної партії, діяльність якої заборонено за рішенням суду, що набрало законної сили;
  • повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради достроково припиняються в разі дострокового припинення повноважень більше ніж половини депутатів від загального складу ради з підстави набрання законної сили рішенням суду про заборону політичної партії;
  • у разі дострокового припинення повноважень більш ніж половини депутатів від загального складу ради у зв'язку із набранням законної сили рішенням суду про заборону політичної партії до проведення першої сесії новообраної ради у відповідних районах, областях, на територіях територіальних громад, де введено воєнний стан або режим у районі проведення антитерористичної операції, утворюються військові або військово-цивільні адміністрації у порядку, встановленому відповідними законами.

Нагадаємо, 7 жовтня також було зірване засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Головним пунктом порядку денного засідання мав стати розгляд урядового законопроєкту №7476.

Як відомо, в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил. Нещодавно Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу «Соціалістичної партії України» і, остаточно заборонивши її діяльність у нашій країні. Таким чином ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: «Опозиційний блок», «Соціалісти», партія «Справедливості та розвитку», «Наші», «Держава», «Блок Володимира Сальдо», «Ліва опозиція», «Партія Шарія», «Союз лівих сил», «Опозиційна платформа – За життя» та «Прогресивна соціалістична партія України». 

До слова, у вересні Клочко виступив із законотворчою ініціативою, яка мала на меті зірвати конкурс на призначення очільника НАБУ і спростити процедуру його звільнення. Окрім цього, підтримка такої ініціативи негативно впливала б на систему антикорупційних та правоохоронних органів – НАЗК, ДБР, БЕБ. G7 розкритикував законопроєкт. Після цього народні депутати не винесли це питання у порядок денний сесії. Перед цим засіданням члени комітету висловили недовіру Клочку.

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Теги: партія Слуга народу Верховна Рада партії

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