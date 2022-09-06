Скандал у комітеті. «Слуга» Клочко просунув законопроєкт, що може вбити незалежність НАБУ 

G7 відреагувала на створення правових ризиків навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій

Комітет із питань державного будівництва напередодні схвалив за основу скандальний законопроєкт №7654 «Про внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог до керівників окремих державних органів» авторства Андрія Клочка («Слуга народу»). Громадський сектор виступав проти цього законопроєкту, і низка громадських організацій підписала звернення до народних депутатів із вимогою не підтримувати цей документ. Оскільки ця ініціатива – спроба зірвати конкурс на призначення очільника НАБУ, а також спрощує процедуру його звільнення. Окрім цього, підтримка такої ініціативи негативно вплине на систему антикорупційних та правоохоронних органів – Національного агенства з питань запобігання корупції, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України.

У чому небезпека законопроєкту

Підписанти заяви, з-поміж яких є і «Рух Чесно», вимагали звільнити з посади голови єдиного автора законопроєкту Комітету – Андрія Клочка, посилаючись на некомпетентність політика.

«Крім того, Клочко, попри наявність конфлікту інтересів, завів розгляд законопроєкту, що стосується антикорупційних та правоохоронних органів, на свій комітет. Тобто в обхід двох інших профільних комітетів парламенту», – йдеться в повідомленні.

5 вересня члени комітету підтримали законопроєкт за основу. Чинний закон забороняє подаватися на керівні посади вказаних органів тим, хто протягом останніх двох років працював на керівних посадах у партіях або перебував з ними в договірних відносинах. Під час засідання, зі слів народного депутата «Голосу» Ярослава Юрчишина, це змінили. Тобто якщо законопроєкт приймуть у тому вигляді, в якому він є, будь-хто зі «Слуг народу», якого підтримає Офіс президента, може виграти конкурс на ці посади.

«По суті, навіть не одна політична сила, а Банкова буде контролювати все. Це повний сколіоз влади», – вважають активісти.

Реакція світової спільноти

Реакція G7 не забарилася. У їхньому відгукові йдеться, що законопроєкт №7654 створює правові ризики та невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій.

«Міжнародна спільнота, яка дає нам зараз зброю і кошти на відбудову країни та можливість платити бюджетникам і ЗСУ кошти, однозначно буде стурбована тим, що її ресурси йдуть в Україну, а державні органи руйнують антикорупційні інститути та їхню незалежність. Хтось збирається дуже добре поживитися на потоках відбудови», – вважають активісти «Чесно».

Комітет з питань держбудівництва штормить

У Комітеті з питань держбудівництва наразі вирують пристрасті. Представники різних політичних сил вважають роботу автора законопроєкту Андрія Клочка неякісною. Про це свідчить те, що 26 серпня 14 нардепів виголосили недовіру голові комітету. Повний список прізвищ тримають у секреті дотепер.

Клочко, який фігурує у низці корупційних розслідувань, поступатися не збирався. На засіданні, коли виголосили недовіру, частина народних депутатів просто пішла геть. Засідання зокрема залишили «Слуги народу» Олександр Алексійчук, Віталій Безгін, Вячеслав Рубльов.

«Колеги, покидаю засідання комітету і не буду брати участь в засіданнях допоки ми не розв'яжемо цю конфліктну ситуацію. Під головуванням Андрія Андрійовича Клочко я не буду брати участь у засіданнях комітету», – наголосив тоді Безгін.

Але не пройшло і кількох тижнів, як частина тих, хто висловився проти Клочка і наголосив, що до зміни голови не будуть брати участь у засіданнях, з’явилися на засіданні комітету. Вони проголосували «за» законопроєкт Клочка.

Хто натиснув на членів комітету?

Ось поіменне голосування. «За» голосували і ті, хто залишив засідання з Клочком і коментував це, зокрема Віталій Безгін, Вячеслав Рубльов.

«Насправді відбувається просто жахлива річ, хтось переламав позицію депутатів так, що вони за лічені дні погодилися і на головування Клочка, і на його законопроєкт. Хоча перед цим героїчно на загал заявили, що терпіти його немає вже сил, і під одним дахом з ним вони засідати не будуть», – акцентують активісти.

Перед засіданням Юрчишин наголошував, що цей законопроєкт робиться для того, щоб «реалізувати збочені мрії Татарова/Єрмака та підкласти міну під конкурс на посаду директора НАБУ».

Клочка і далі планують зняти з посади голови Комітету. Однак є побоювання, що після заяви G7 йдеться про реальну перспективу втратити частину допомоги від західних партнерів.

Як відомо, Андрій Клочко – відомий фігурант антикорупційних розслідувань, у якого раптово шалено розбагатіла мама і сестра. Сам же бідака Клочко отримував з бюджету компенсацію за житло.