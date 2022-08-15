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Україна ухвалила механізм конфіскації майна пророрійських партій

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Україна ухвалила механізм конфіскації майна пророрійських партій
У пул проросійських політсил, з якими судиться міністерство юстиції, входить 16 партій
колаж руху «Чесно»

Найбільшою нерухомості серед проросійських сил володіє Комуністична партія

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, після якого у власність держави переходитиме майно, кошти та активи, заборонених судом політичних партій. Про це у коментарі «Главкому» повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

«Кабінет міністрів 12 серпня затвердив постанову про порядок переходу у власність держави майна, коштів та активів, заборонених судом політичних партій. Щоб уникнути відчуження майна, суди за клопотанням мін’юсту, завчасно наклали арешти. Однак можна припустити, що, окрім арештованого майна, політичні сили можуть володіти корпоративними та інтелектуальними правами. Тому процес конфіскації займатиме певний час. Коли ж говоримо про нерухоме майно політичних партій, то логічно, що ним управлятиме Фонд державного майна», – пояснила представниця уряду.

Заступниця міністра юстиції зауважила, що в пул проросійських політсил, з якими судиться міністерство юстиції, входить 16 партій. Із них 10-ть вирішили не оскаржувати програні у судах справи. Відповідно, їхнє майно конфіскує держава.

Найбільшою нерухомості серед проросійських сил володіє Комуністична партія України.

Нагадаємо, що в Україні триває 173-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: майно партії Міністерство юстиції суд

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