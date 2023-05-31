Залужний озвучив генералу Міллі пріоритетні потреби на фронті: деталі розмови

Залужний та Міллі провели розмову в телефонному режимі

Співрозмовники приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів Україні

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сьогодні, 31 травня, поговорив телефоном із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це він повідомив у Telegram.

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«Розповів про обстановку на фронті, подальші плани Збройних сил щодо визволення української території, і про можливі дії противника», – написав головнокомандувач.

За його словами, співрозмовники приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів Україні. Серед пріоритетних потреб наших військових – далекобійні снаряди.

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Крім того, Залужний поінформував Міллі про масовані російські атаки крилатими та балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.

«Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16. Домовилися підтримувати діалог і надалі», – звітував Залужний.

Нагадаємо, 31 травня міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. До нового військового пакету входять, зокрема, боєприпаси для ЗРК Patriot, боєприпаси для артилерії та Himars та авіаційні ракети Zuni.

До слова, триває 462-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив приблизно 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.