США оголосили новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

Цей пакет допомоги у сфері безпеки також містить артилерію, засоби протитанкової боротьби та боєприпаси

Україна отримає боєприпаси для ЗРК Patriot, боєприпаси для артилерії та Himars та авіаційні ракети Zuni

Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Про це йдеться на сайті відомства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Цей дозвіл є 39 вилученням обладнання з інвентарних запасів Міністерства оборони України для України з серпня 2021 року. Він включає ключові можливості для підтримки українських протиповітряних захисників, які мужньо захищають українських солдатів, цивільних осіб та критично важливу інфраструктуру на тлі постійних авіаударів Росії, внаслідок яких гинуть мирні жителі. Україна», – йдеться в повідомленні.

Цей пакет допомоги у сфері безпеки також містить артилерію, засоби протитанкової боротьби та боєприпаси, включаючи десятки мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї, вартістю до 300 млн дол., щоб допомогти Україні продовжувати захищати свою суверенну територію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До пакету увійшли:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

ракети ППО AIM-7;

системи ППО Avenger;

Зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (Himars);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

танкові боєприпаси калібру 105 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

авіаційні ракети Zuni;

боєприпаси для безпілотних літальних систем;

ппротитанкові системи АТ-4;

понад 30 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

обладнання та системи для розмінування;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

прилади нічного бачення;

запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Сполучені Штати запевняють, що продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.

Нагадаємо, триває 462-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.