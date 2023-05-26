Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ВМС України отримали новий броньований катер «Буча» (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ВМС України отримали новий броньований катер «Буча» (фото)
Одна з особливостей цього катера є його низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність
фото: Міноборони

На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника

До складу Військово-морських сил Збройних сил України сьогодні введено малий броньований артилерійський катер «Буча».

Катер оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс
Катер оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс
фото: Міноборони

Як повідомили у Міністерстві оборони України, головне його призначення: патрулювання в ближній морській зоні, в річках та лиманах; захист важливих об’єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України; протидія імовірним висадкам десантних засобів противника.

На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника.

Одна з особливостей цього катера є його низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність. Він малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.

Нагадаємо, Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про передачу Україні ще 4 танків Leopard 2 та партії БТР M-113.

До слова, Резніков уперше підтвердив, що ЗСУ застосовують ракети Storm Shadow.

 

Теги: Міноборони ЗСУ озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Іспанії немає F-16
Коаліція винищувачів для України: чи братиме участь Іспанія
24 травня, 08:08
Полонений окупант стверджує, що командування кинуло їх напризволяще
ЗСУ взяли в полон найманця приватної армії Шойгу: що він розказав
20 травня, 19:48
В ухваленому в грудні пакеті допомоги Україні залишилося близько $6 млрд
У США до середини літа можуть закінчитися гроші на зброю для України
16 травня, 06:46
Окупанти повідомили про ліквідацію двох російських полковників у Бахмуті
Окупанти повідомили про ліквідацію двох російських полковників у Бахмуті
14 травня, 14:30
СБУ викрила Дмитра Табачника на співпраці з ФСБ та соратником Кадирова
Санкції щодо «Запоріжсталі», ексміністр Табачник працює на Кадирова. Головне за 12 травня
12 травня, 21:00
Уряд США відправляє іноземним країнам урізані версії своїх танків
США знімають з танків Abrams деяке обладнання: названо причину
8 травня, 20:26
Протягом минулої доби наші захисники знищили сім ударних та вісім розвідувальних БпЛА
ЗСУ завдали сім ударів по окупантах і знищили 15 безпілотників: зведення Генштабу
7 травня, 06:21
Бахмут під ворожими обстрілами
Запеклі бої в Бахмуті. ЗСУ показали відео ворожого обстрілу міста
5 травня, 23:15
Ракети пробили дах і вибухнули між першим і другим поверхами будівлі
ЗСУ з Himars знищили розташування російських офіцерів (відео)
29 квiтня, 08:16

Події в Україні

ЗСУ відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки – Генштаб
ЗСУ відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки – Генштаб
У російському Ростові-на-Дону спалахнула велика пожежа (відео)
У російському Ростові-на-Дону спалахнула велика пожежа (відео)
ВМС України отримали новий броньований катер «Буча» (фото)
ВМС України отримали новий броньований катер «Буча» (фото)
Паспортний конфуз із родичами посадовця СБУ: відомство пояснило громадянство РФ батька Наумюка
Паспортний конфуз із родичами посадовця СБУ: відомство пояснило громадянство РФ батька Наумюка
Смертельна ДТП: суд дозволив примусову експертизу
Смертельна ДТП: суд дозволив примусову експертизу
Кількість постраждалих від ракетної атаки по Дніпру зросла до 30
Кількість постраждалих від ракетної атаки по Дніпру зросла до 30

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
У Києві прогриміли вибухи
29K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
27K
Експерт пояснив, наскільки втрата корабля «Іван Хурс» значима для Чорноморського флоту
22K
У світі шаленими темпами росте попит на поширений в Україні природний матеріал
13K
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил
8258
Новим головою Верховного суду став Станіслав Кравченко

Новини

Ракетна атака на Київ, військова допомога Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Рашисти атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:31
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 26 травня
Сьогодні, 05:15
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:39
Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення
Вчора, 23:44
«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка
Вчора, 23:25

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту