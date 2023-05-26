ВМС України отримали новий броньований катер «Буча» (фото)
На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника
До складу Військово-морських сил Збройних сил України сьогодні введено малий броньований артилерійський катер «Буча».
Як повідомили у Міністерстві оборони України, головне його призначення: патрулювання в ближній морській зоні, в річках та лиманах; захист важливих об’єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України; протидія імовірним висадкам десантних засобів противника.
На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника.
Одна з особливостей цього катера є його низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність. Він малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.
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