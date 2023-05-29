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Влучань не допущено, усі цілі ворога знищено: столична влада відзвітувала про роботу ППО 

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влучань не допущено, усі цілі ворога знищено: столична влада відзвітувала про роботу ППО 
Усі повітряні цілі були успішно знищено силами і засобами нашої ППО
фото з відкритих джерел

Відбулася вже 16-та атака на столицю від початку місяця

Під час сьогоднішньої ракетної атаки на Київ росіяни, попередньо, застосували балістичне озброєння. Усі повітряні цілі ворога знищено. Про це заявив глава КМВА Сергій Попко.

«Лише за шість годин після нічної атаки, країна-агресор знов завдала ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував озброєння балістичного типу. Це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця», – констатував Попко.

Очільник КМБА також зазначив, що ворог змінив тактику. «Після тривалих виключно нічних нападів, наніс удар по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях. Тобто, рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення. Попередньо, усі повітряні цілі були успішно знищено силами і засобами нашої ППО», - зазначив Попко.

За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються. «Зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. В Оболонському р-ні 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. Інформації щодо потерпілих наразі уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 29 травня після оголошення повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що уламки російських ракет упали у двох районах столиці. Внаслідок атаки окупантів медики госпіталізували одного пораненого,

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Теги: обстріл озброєння влада населення рашисти ворог росіяни Київ КМДА ракета

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