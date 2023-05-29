Влучань не допущено, усі цілі ворога знищено: столична влада відзвітувала про роботу ППО 

Відбулася вже 16-та атака на столицю від початку місяця

Під час сьогоднішньої ракетної атаки на Київ росіяни, попередньо, застосували балістичне озброєння. Усі повітряні цілі ворога знищено. Про це заявив глава КМВА Сергій Попко.

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«Лише за шість годин після нічної атаки, країна-агресор знов завдала ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував озброєння балістичного типу. Це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця», – констатував Попко.

Очільник КМБА також зазначив, що ворог змінив тактику. «Після тривалих виключно нічних нападів, наніс удар по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях. Тобто, рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення. Попередньо, усі повітряні цілі були успішно знищено силами і засобами нашої ППО», - зазначив Попко.

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За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються. «Зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. В Оболонському р-ні 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. Інформації щодо потерпілих наразі уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 29 травня після оголошення повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що уламки російських ракет упали у двох районах столиці. Внаслідок атаки окупантів медики госпіталізували одного пораненого,