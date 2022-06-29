Засновник Virgin Galactic Бренсон зустрівся із Зеленським (фото)

Зеленський та Бренсон зустрілися під час візиту бізнесмена до Києва

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із засновником компанії Virgin Group, мільярдером Річардом Бренсоном, який прибув в Україну. Про це повідомляє Офіс президента.

Британський підприємець зазначив, що приїхав, аби на власні очі побачити ситуацію в країні й обговорити, як великий міжнародний бізнес може допомогти нашій державі.

«Ми приїхали подивитися, чим можемо допомогти в цей складний час. Ми побачили сьогодні Київ і навколишні міста. Відвідали Бучу, Ірпінь і Гостомель», – розповів Річард Бренсон.

Глава держави подякував бізнесмену за відвідання населених пунктів, які постраждали від російського вторгнення, і зазначив, що побачене там – це лише невелика частина злочинів, які Росія скоїла в Україні.

Зеленський і Річард Бренсон також обговорили питання збереження на високому рівні уваги світу до російського вторгнення в Україну. Мільярдер зауважив, що постійно виступає на підтримку нашої держави, її суверенітету, територіальної цілісності та за впровадження найжорсткіших санкцій щодо РФ і тих осіб, які підтримують і фінансують війну.

У цьому контексті президент розповів, що, крім боротьби з ворогом на полі бою, наша держава зосередила зусилля на двох напрямках: запровадженні санкцій проти агресора та забезпеченні безпекових гарантій. Для цього була створена міжнародна консультативна група на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України, а також міжнародна робоча група Єрмака-Макфола щодо санкцій проти Росії.

На зустрічі обговорювалися проекти в галузі енергоефективності та перспективи співпраці у післявоєнній відбудові України.

Річард Бренсон висловив готовність допомагати всім, чим зможе. Засновник Virgin Group зазначив, що вражений оптимізмом українців і тим, що навіть у такі важкі хвилини вони думають про відновлення країни.

Нагадаємо, засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон прибув до Києва та вже встиг відвідати Гостомель. Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету і територіальної цілісності, а також підтримує запровадження найсуворіших санкцій проти Росії.

Крім того, мільярдер виступив перед українськими підприємцями в метро.