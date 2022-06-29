Ведмежа послуга для Лукашенка. Що задумав Путін?

Зустріч двох диктаторів залишає місце для тривожних роздумів

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Встреча Путина и Лукашенко, которая прошла в последний уик-энд июня, позволила каждому из участников остаться довольным собой. Лукашенко услышал обещание предоставить ему инструмент для повышения собственной геополитической значимости. Путин решил тактические задачи России и продемонстрировал готовность к эскалации напряженности.

Если в 2020-2021 годах Россия предоставила Беларуси новый кредит размером в 1 миллиард долларов, то в марте 2022 года российский Минфин предоставил только отсрочку по ранее предоставленным кредитам. Лукашенко уже и в холодном Черном море плавал в 2021 году (не знаю, купался ли он в этом году в Финском заливе или Неве), и максимально прогибался политически, но новых ассигнований не получил. Видимо, в Кремле полагают, что он плохо старается. На этот раз господин Лукашенко сравнил ограничение транзита в Калининградскую область по территории Литвы с «объявлением войны». России это понравилось, там любят слово «война», когда оно звучит не из собственных уст.

Военно-политическая идиллия Путина и Лукашенко нашла отражение в переговорном процессе. Президент России пообещал предоставить в ближайшее время Беларуси ОТРК «Искандер-М», способные использовать баллистические и крылатые ракеты, которые могут нести ядерные заряды. В этом же контексте обещано модернизировать находящиеся на вооружении беларусских ВВС фронтовые бомбардировщики Су-25, их Россия готова приспособить под несение ядерных зарядов.

«Ядерная идиллия», как представляется, не случайно была продемонстрирована в Санкт-Петербурге, ведь на минувшей неделе действия Литвы в деле ограничения российского транзита (в соответствии с санкциями ЕС) были в центре внимания европейской и российской прессы. Кремль не смог противопоставить ничего адекватного, ограничившись полетом секретаря Совбеза Николая Патрушева в Калининград и учениями Балтийского флота. Но тут на помощь пришел Лукашенко: его исполнение роли «полезного идиота» зачастую бывает очень органичным. Северо-Запад России для Лукашенко подошел идеально.

Обещание передать ракетные комплексы приграничной с Литвой Беларуси позволяет Кремлю создавать угрозу интернационализации российско-украинской войны и асимметрично отреагировать на последние действия Вильнюса. Напомню, что с 2018 года на территории Калининградской области находятся российские ОТРК «Искандер», появление которых Кремлем преподносится как элемент сдерживания НАТО. Появление аналогичных комплексов на территории Беларуси позволяет России продемонстрировать решимость оказать давление на Литву, продолжить игру мускулами. Ожидать диалога Вильнюса и Минска в нынешней ситуации не приходится.

Не лишним будет напомнить, что в 1993 году Беларусь присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Правда, статус общеевропейского изгоя, полученный Лукашенко, ограничивает пространство для маневра официального Минска. Есть ощущение, что лично Лукашенко, которому обещано оперативное усиление огневой мощи беларусской армии, этого не понимает. Его не настораживает даже тот факт, что обещанные Путиным «Искандеры» уже находятся на территории Беларуси, обстреливают территорию Украины. Вероятно, именно эти ракетные комплексы будут переданы Беларуси, после чего приказ на их боевое применение уже беларусскими военными станет лишь вопросом времени.

Путин и Лукашенко могут быть довольны друг другом: Россия получила дополнительное пространство для маневра «Искандерами», Лукашенко продолжил уклонение от использования армии Беларуси как части сил вторжения в Украину. Вот только европейская безопасность от этого ничуть не улучшится.

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Джерело: Reformation

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