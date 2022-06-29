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    Думки вголос

    Росіян нема сенсу переконувати

    • Борис Філатов

      Мер Дніпра

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    Крім терору проти цивільних, нічим більше не можна пояснити ці акції залякування в тилу - Росіян нема сенсу переконувати
    Крім терору проти цивільних, нічим більше не можна пояснити ці акції залякування в тилу
    фото: Боріс Філатов/facebook

    У північних сусідів відсутні емпатія, милосердя та віра в Бога

    Мовою оригіналу

    Ужас происходящего заключается в том, что мы воюем с живыми мертвецами.

    Существами, которые кормятся ложью, сосут гной пропаганды и круглосуточно купаются в грязи и ненависти

    Их бессмысленно переубеждать, потому что они, как настоящие падальщики, получают от всего этого наслаждение.

    В них нет ни капли эмпатии, человеколюбия или веры в Господа Бога.

    От последнего забулдыги из глубинки до директора «Эрмитажа» и верховного сатаны, выдающего себя за священнослужителя, но, при этом, упавшем в церкви на ж@пу потому, что на диавольских копытах скользко ходить по граниту…

    ***

    Вчера их пропаганда захлёбывалась ором, что ракетные удары по СТО и АТП в Днепре были сделаны для того, чтобы разрушить «места ремонта автомобильной техники «Азова».

    Живые мертвецы с гноем вместо мозгов, радовались и подкидывали свои шапки-ушанки в комментариях.

    Им в голову даже не приходило мысли, что стрелять «Калибрами» по СТО, которых в Украине тысячи, совсем уж как-то бессмысленно.

    Даже, если на этих СТО отремонтировали пару-тройку каких-то горбатых пикапов для фронта.

    И что кроме террора против «мирняка», ничем больше нельзя объяснить эти акции устрашения в тылу.

    ***

    Посетил сегодня СТО и АТП, близлежащие улицы.

    Ходил с людьми по домам и дворам, осматривал посеченные осколками крыши, развороченные спальни и кухни, прошитые насквозь летние беседки и разбитые гражданские автомобили.

    Военной техники, вместе с корреспондентами CNN, мы так не нашли…

    Зато обнаружили очередного «крокодила» в 124-м кузове, который кто-то привёз на «Автодизель» на реставрацию.

    Но, бл@ди, ушатали и его…

    ***

    Нет слов, нет ненависти.

    Есть только желание, чтобы они все поскорее сдохли.

    Причём все.

    ***

    А вы, пожалуйста, берегите себя.

    Не буду напоминать лишний раз, но, к сожалению, пренебрежение правилами безопасности стоило нам двух жизней.

    Директор предприятия и бухгалтер, решили остаться при воздушной атаке в кабинете на третьем этаже.

    Все остальные – спустились вниз.

    ***

    Все живы. А их нет...

    Я понимаю, что в Городе физически не может хватить убежищ на всех, но, как минимум, помните про правило двух стен и не подходите к окнам.

    И обязательно спускайтесь хотя бы на нижние этажи, а лучше в паркинги, метро и подвалы.

    ***

    Берегите себя

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    Джерело: блог Бориса Філатова

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    Теги: росія окупанти пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
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