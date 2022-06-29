Росіян нема сенсу переконувати
У північних сусідів відсутні емпатія, милосердя та віра в Бога
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Ужас происходящего заключается в том, что мы воюем с живыми мертвецами.
Существами, которые кормятся ложью, сосут гной пропаганды и круглосуточно купаются в грязи и ненависти
Их бессмысленно переубеждать, потому что они, как настоящие падальщики, получают от всего этого наслаждение.
В них нет ни капли эмпатии, человеколюбия или веры в Господа Бога.
От последнего забулдыги из глубинки до директора «Эрмитажа» и верховного сатаны, выдающего себя за священнослужителя, но, при этом, упавшем в церкви на ж@пу потому, что на диавольских копытах скользко ходить по граниту…
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Вчера их пропаганда захлёбывалась ором, что ракетные удары по СТО и АТП в Днепре были сделаны для того, чтобы разрушить «места ремонта автомобильной техники «Азова».
Живые мертвецы с гноем вместо мозгов, радовались и подкидывали свои шапки-ушанки в комментариях.
Им в голову даже не приходило мысли, что стрелять «Калибрами» по СТО, которых в Украине тысячи, совсем уж как-то бессмысленно.
Даже, если на этих СТО отремонтировали пару-тройку каких-то горбатых пикапов для фронта.
И что кроме террора против «мирняка», ничем больше нельзя объяснить эти акции устрашения в тылу.
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Посетил сегодня СТО и АТП, близлежащие улицы.
Ходил с людьми по домам и дворам, осматривал посеченные осколками крыши, развороченные спальни и кухни, прошитые насквозь летние беседки и разбитые гражданские автомобили.
Военной техники, вместе с корреспондентами CNN, мы так не нашли…
Зато обнаружили очередного «крокодила» в 124-м кузове, который кто-то привёз на «Автодизель» на реставрацию.
Но, бл@ди, ушатали и его…
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Нет слов, нет ненависти.
Есть только желание, чтобы они все поскорее сдохли.
Причём все.
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А вы, пожалуйста, берегите себя.
Не буду напоминать лишний раз, но, к сожалению, пренебрежение правилами безопасности стоило нам двух жизней.
Директор предприятия и бухгалтер, решили остаться при воздушной атаке в кабинете на третьем этаже.
Все остальные – спустились вниз.
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Все живы. А их нет...
Я понимаю, что в Городе физически не может хватить убежищ на всех, но, как минимум, помните про правило двух стен и не подходите к окнам.
И обязательно спускайтесь хотя бы на нижние этажи, а лучше в паркинги, метро и подвалы.
***
Берегите себя
Джерело: блог Бориса Філатова