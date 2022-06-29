Росіян нема сенсу переконувати

Крім терору проти цивільних, нічим більше не можна пояснити ці акції залякування в тилу

У північних сусідів відсутні емпатія, милосердя та віра в Бога

Мовою оригіналу

Ужас происходящего заключается в том, что мы воюем с живыми мертвецами.

Существами, которые кормятся ложью, сосут гной пропаганды и круглосуточно купаются в грязи и ненависти

Их бессмысленно переубеждать, потому что они, как настоящие падальщики, получают от всего этого наслаждение.

В них нет ни капли эмпатии, человеколюбия или веры в Господа Бога.

От последнего забулдыги из глубинки до директора «Эрмитажа» и верховного сатаны, выдающего себя за священнослужителя, но, при этом, упавшем в церкви на ж@пу потому, что на диавольских копытах скользко ходить по граниту…

***

Вчера их пропаганда захлёбывалась ором, что ракетные удары по СТО и АТП в Днепре были сделаны для того, чтобы разрушить «места ремонта автомобильной техники «Азова».

Живые мертвецы с гноем вместо мозгов, радовались и подкидывали свои шапки-ушанки в комментариях.

Им в голову даже не приходило мысли, что стрелять «Калибрами» по СТО, которых в Украине тысячи, совсем уж как-то бессмысленно.

Даже, если на этих СТО отремонтировали пару-тройку каких-то горбатых пикапов для фронта.

И что кроме террора против «мирняка», ничем больше нельзя объяснить эти акции устрашения в тылу.

***

Посетил сегодня СТО и АТП, близлежащие улицы.

Ходил с людьми по домам и дворам, осматривал посеченные осколками крыши, развороченные спальни и кухни, прошитые насквозь летние беседки и разбитые гражданские автомобили.

Военной техники, вместе с корреспондентами CNN, мы так не нашли…

Зато обнаружили очередного «крокодила» в 124-м кузове, который кто-то привёз на «Автодизель» на реставрацию.

Но, бл@ди, ушатали и его…

***

Нет слов, нет ненависти.

Есть только желание, чтобы они все поскорее сдохли.

Причём все.

***

А вы, пожалуйста, берегите себя.

Не буду напоминать лишний раз, но, к сожалению, пренебрежение правилами безопасности стоило нам двух жизней.

Директор предприятия и бухгалтер, решили остаться при воздушной атаке в кабинете на третьем этаже.

Все остальные – спустились вниз.

***

Все живы. А их нет...

Я понимаю, что в Городе физически не может хватить убежищ на всех, но, как минимум, помните про правило двух стен и не подходите к окнам.

И обязательно спускайтесь хотя бы на нижние этажи, а лучше в паркинги, метро и подвалы.

***

Берегите себя

Джерело: блог Бориса Філатова

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