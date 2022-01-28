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    Заступниця держскретаря США запропонувала прокачувати через «Північний потік-2» горілку

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    Дипломатка розповіла, яким може бути майбутнє газопроводу за різних обставин - Заступниця держскретаря США запропонувала прокачувати через «Північний потік-2» горілку
    Дипломатка розповіла, яким може бути майбутнє газопроводу за різних обставин
    фото з відкритих джерел

    Вікторія Нуланд пожартувала про російський газопровід під час брифінгу

    Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд пожартувала про те, що було б непогано, якби російським газопроводом «Північний потік-2» текла горілка. Про це вона заявила під час брифінгу, запис якого опубліковано на YouTube-каналі Держдепу Сполучених Штатів.

    Нуланд прокоментувала заяву журналіста Метта Лі про те, що «Північний потік-2» готовий до прокачування будь-чого – газу, оливкової олії чи горілки.

    «Горілка – це було б непогано», – зазначила американська державна діячка.

    Дипломатка також вступила з представником ЗМІ у полеміку щодо готовності російського газопроводу. Вона зазначила, що «Північний потік-2» ще не готовий прокачувати газ, адже не наразі не пройшов тестування та сертифікацію.

    Крім цього, заступниця держсекретаря процитувала сенатора Теда Круза, відомого супротивника проекту, який назвав «Північний потік-2» у його нинішньому стані «шматком металу на дні океану».

    Нуланд наголосила, що якщо Росія здійснить повномасштабне вторгнення в Україну, «Північний потік-2» буде зупинено. За її словами, Вашингтон єдиний зі своїми союзниками в тому, що у разі ескалації напруженості з боку Москви відповідь буде «швидкою та жорсткою».

    Нагадаємо, на думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, «Північний потік–2» є важелем впливу як для Росії, так і проти неї, і якщо РФ відновить агресію проти України, імовірність, що газ піде цим трубопроводом, малоймовірна.

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    Теги: Росія Вікторія Нуланд Держдепартамент США Вашингтон Північний потік-2
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    Заступниця держскретаря США запропонувала прокачувати через «Північний потік-2» горілку