Заступниця держскретаря США запропонувала прокачувати через «Північний потік-2» горілку

Дипломатка розповіла, яким може бути майбутнє газопроводу за різних обставин

Вікторія Нуланд пожартувала про російський газопровід під час брифінгу

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд пожартувала про те, що було б непогано, якби російським газопроводом «Північний потік-2» текла горілка. Про це вона заявила під час брифінгу, запис якого опубліковано на YouTube-каналі Держдепу Сполучених Штатів.

Нуланд прокоментувала заяву журналіста Метта Лі про те, що «Північний потік-2» готовий до прокачування будь-чого – газу, оливкової олії чи горілки.

«Горілка – це було б непогано», – зазначила американська державна діячка.

Дипломатка також вступила з представником ЗМІ у полеміку щодо готовності російського газопроводу. Вона зазначила, що «Північний потік-2» ще не готовий прокачувати газ, адже не наразі не пройшов тестування та сертифікацію.

Крім цього, заступниця держсекретаря процитувала сенатора Теда Круза, відомого супротивника проекту, який назвав «Північний потік-2» у його нинішньому стані «шматком металу на дні океану».

Нуланд наголосила, що якщо Росія здійснить повномасштабне вторгнення в Україну, «Північний потік-2» буде зупинено. За її словами, Вашингтон єдиний зі своїми союзниками в тому, що у разі ескалації напруженості з боку Москви відповідь буде «швидкою та жорсткою».

Нагадаємо, на думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, «Північний потік–2» є важелем впливу як для Росії, так і проти неї, і якщо РФ відновить агресію проти України, імовірність, що газ піде цим трубопроводом, малоймовірна.

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