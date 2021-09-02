Росіяни проговорилися, коли запускатимуть «Північний потік – 2»

Голова «Газпрому» планує почати постачання газу за допомогою нового газопроводу вже у цьому опалювальному сезоні

Перший газ за допомогою газопроводу «Північний потік – 2» може бути поставлений для європейських споживачів вже у найбижчий опалювальний сезон, ще до закінчення 2021 року. Про це із посиланням на голову правління «Газпрому» Олексія Міллера повідомляє російське видання ТАСС.

«Щоб забезпечити надійне газопостачання, ми з вами реалізуємо найсучасніші проекти. Один з таких проектів – це газопровід «Північний потік – 2». Хочу відразу зазначити, що ще до кінця цього року, в цей опалювальний сезон, ми з вами можемо поставити перший газ газопровом «Північний потік – 2» на європейський ринок», – повідомив він під час селекторної наради, присвяченої Дню працівників нафтової і газової промисловості Росії.

Зазначимо, що, як повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung,Російському «Газпрому» доведеться продати газопровід «Північний потік – 2», аби він відповідав Газовій директиві Євросоюзу. Серед головних положень Директиви – поділ між компаніями, які постачають газ, і компаніями, які його транспортують. Тому уЄС вважають, що у ЄС вважають, що «від продажу газопроводу нікуди не дітися».

Нагадаємо, Порошенко розкритикував «хибну стратегію» Зеленського щодо «Північного потоку – 2».

Президент США Джо Байден «особисто гарантує» запровадження санкцій проти «Північного потоку – 2» в разі порушень і створення небезпечної ситуації для України.

Нагадаємо, вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газопровід повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.

Згодом Кремль прокоментував програш справи у німецькому суді.

Глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко прогнозує «непростий бій» попри рішення німецького суду.

На думку експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, через «Північний потік – 2» і махінації з цінами на газ «Газпром» за останні три місяці викачав з кишень німецьких, польських та всіх європейських платників податків $6 млрд.

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