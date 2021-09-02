  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Росіяни проговорилися, коли запускатимуть «Північний потік – 2»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росіяни прагнуть запустити новий газопровід якомога скоріше - Росіяни проговорилися, коли запускатимуть «Північний потік – 2»
    Росіяни прагнуть запустити новий газопровід якомога скоріше
    Фото з відкритих джерел

    Голова «Газпрому» планує почати постачання газу за допомогою нового газопроводу вже у цьому опалювальному сезоні

    Перший газ за допомогою газопроводу «Північний потік – 2» може бути поставлений для європейських споживачів вже у найбижчий опалювальний сезон, ще до закінчення 2021 року. Про це із посиланням на голову правління «Газпрому» Олексія Міллера повідомляє російське видання ТАСС.

    «Щоб забезпечити надійне газопостачання, ми з вами реалізуємо найсучасніші проекти. Один з таких проектів – це газопровід «Північний потік – 2». Хочу відразу зазначити, що ще до кінця цього року, в цей опалювальний сезон, ми з вами можемо поставити перший газ газопровом «Північний потік – 2» на європейський ринок», – повідомив він під час селекторної наради, присвяченої Дню працівників нафтової і газової промисловості Росії.

    Зазначимо, що, як повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung,Російському «Газпрому» доведеться продати газопровід «Північний потік – 2», аби він відповідав Газовій директиві Євросоюзу. Серед головних положень Директиви – поділ між компаніями, які постачають газ, і компаніями, які його транспортують. Тому уЄС вважають, що у ЄС вважають, що «від продажу газопроводу нікуди не дітися».

    Нагадаємо, Порошенко розкритикував «хибну стратегію» Зеленського щодо «Північного потоку – 2».

    Президент США Джо Байден «особисто гарантує» запровадження санкцій проти «Північного потоку – 2» в разі порушень і створення небезпечної ситуації для України.

    Нагадаємо, вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газопровід повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.

    Згодом Кремль прокоментував програш справи у німецькому суді.

    Глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко прогнозує «непростий бій» попри рішення німецького суду.

    На думку експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, через «Північний потік – 2» і махінації з цінами на газ «Газпром» за останні три місяці викачав з кишень німецьких, польських та всіх європейських платників податків $6 млрд.

    Читайте також:
    Теги: Росія опалювальний сезон Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни проговорилися, коли запускатимуть «Північний потік – 2»