США і надалі будуть вводити санкції проти «Північного потоку – 2»

Нед Прайс зазначив, що «це погана угода щодо України, це погана угода для Європи»

Держдепартамент виступає проти російського газопроводу

Державний департамент США має намір продовжувати введення санкцій проти фізичних та юридичних осіб, залучених до проєкту російського газопроводу «Північний потік – 2» на виконання закону США, який вимагає таких кроків. Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс, повідомляє «Укрінформ».

«Ми продовжимо дотримуватися закону, виконувати PEESA (Закон про захист енергетичної безпеки Європи – ред.) належним чином щодо установ, залучених до будівництва цього газопроводу», – зауважив представник зовнішньополітичного відомства.

Він підкреслив, що Держдепартамент США виступає проти «Північного потоку – 2» та вважає його шкідливим геополітичним проєктом Росії. Прайс зазначив, що «це погана угода щодо України, це погана угода для Європи».

Саме тому, за його словами, США «злагоджено працювали» як з українською стороною, так і з німецькими партнерами, щоби зменшити ризики від «Північного потоку – 2» для європейської енергетичної безпеки та безпеки України.

Нагадаємо, днями США запровадили санкції проти «Північного потоку – 2».

До слова, депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США.

Як відомо, американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями через «Північний потік – 2».

Також США назвали гарантований спосіб знищення «Північного потоку – 2».

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