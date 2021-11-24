  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    США і надалі будуть вводити санкції проти «Північного потоку – 2»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нед Прайс зазначив, що &laquo;це погана угода щодо України, це погана угода для Європи&raquo; - США і надалі будуть вводити санкції проти «Північного потоку – 2»
    Нед Прайс зазначив, що «це погана угода щодо України, це погана угода для Європи»
    Фото з відкритих джерел

    Держдепартамент виступає проти російського газопроводу

    Державний департамент США має намір продовжувати введення санкцій проти фізичних та юридичних осіб, залучених до проєкту російського газопроводу «Північний потік – 2» на виконання закону США, який вимагає таких кроків. Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс, повідомляє «Укрінформ».

    «Ми продовжимо дотримуватися закону, виконувати PEESA (Закон про захист енергетичної безпеки Європи – ред.) належним чином щодо установ, залучених до будівництва цього газопроводу», – зауважив представник зовнішньополітичного відомства.

    Він підкреслив, що Держдепартамент США виступає проти «Північного потоку – 2» та вважає його шкідливим геополітичним проєктом Росії. Прайс зазначив, що «це погана угода щодо України, це погана угода для Європи».

    Саме тому, за його словами, США «злагоджено працювали» як з українською стороною, так і з німецькими партнерами, щоби зменшити ризики від «Північного потоку – 2» для європейської енергетичної безпеки та безпеки України.

    Нагадаємо, днями США запровадили санкції проти «Північного потоку – 2».

    До слова, депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США.

    Як відомо, американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями через «Північний потік – 2».

    Також США назвали гарантований спосіб знищення «Північного потоку – 2».

    Читайте також:
    Теги: США санкції Держдепартамент США Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США і надалі будуть вводити санкції проти «Північного потоку – 2»