США і надалі будуть вводити санкції проти «Північного потоку – 2»
Держдепартамент виступає проти російського газопроводу
Державний департамент США має намір продовжувати введення санкцій проти фізичних та юридичних осіб, залучених до проєкту російського газопроводу «Північний потік – 2» на виконання закону США, який вимагає таких кроків. Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс, повідомляє «Укрінформ».
«Ми продовжимо дотримуватися закону, виконувати PEESA (Закон про захист енергетичної безпеки Європи – ред.) належним чином щодо установ, залучених до будівництва цього газопроводу», – зауважив представник зовнішньополітичного відомства.
Він підкреслив, що Держдепартамент США виступає проти «Північного потоку – 2» та вважає його шкідливим геополітичним проєктом Росії. Прайс зазначив, що «це погана угода щодо України, це погана угода для Європи».
Саме тому, за його словами, США «злагоджено працювали» як з українською стороною, так і з німецькими партнерами, щоби зменшити ризики від «Північного потоку – 2» для європейської енергетичної безпеки та безпеки України.
Нагадаємо, днями США запровадили санкції проти «Північного потоку – 2».
До слова, депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США.
Як відомо, американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями через «Північний потік – 2».
Також США назвали гарантований спосіб знищення «Північного потоку – 2».