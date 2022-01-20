«Північний потік–2» є важелем впливу на Росію – Блінкен

Держсекретар США: «Якщо Росія відновить агресію проти України, імовірність, що газ піде цим трубопроводом, малоймовірна»

Газопровід Північний потік-2 зараз є важелем впливу як для Росії, так і проти неї. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю «Голосу Америки».

Блінкен зазначив, що США продовжують виступати проти газопроводу, оскільки, на їхню думку«Північний потік–2» фактично підриває енергетичну безпеку Європи.

Держсекретар США додав, що газопровід завдає величезних потенційних збитків Україні, зокрема, дає Росії можливість не використовувати наявний трубопровід через Україну, що призведе до великих транзитних зборів для України.

Блінкен нагадав, що газопровід фактично збудовано, але не введено в експлуатацію.

«На думку радника з національної безпеки Джейка Саллівана, зараз цей трубопровід є для нас таким самим, якщо не більшим, важелем, як і для Росії. Тому що ідея про те, що якщо Росія відновить агресію проти України, газ піде цим трубопроводом, дуже, дуже малоймовірна. Так, це цікавий фактор, щоб побачити, чи впливає він на мислення Росії, коли вона вирішує, що робити», – сказав Блінкен.

Нагадаємо, 19 січня вранці держсекретар США Блінкен прилетів в Україну (відео). Зазначимо, Блінкен поговорив із Лавровим перед візитом в Україну.

Перед тим глава МЗС Німеччини пояснила зупинку сертифікації «Північного потоку-2».

Раніше США пригрозили Росії наслідками для «Північного потоку-2».

Як стало відомо, Україна отримає від США додаткову військову допомогу. Блінкен назвав умову.

Напередодні Зеленський зустрівся з Блінкеном: говорили про безпеку і НАТО.

Читайте також:



