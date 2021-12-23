Глава «Нафтогазу» допускає, що «Північний потік-2» не запуститься взагалі

Очільник «Нафтогазу» наголосив, що з введенням нового газопроводу Росія може фізично припинити транзит через Україну

Вітренко акцентував на тому, що теоретичний запуск газопроводу не спричинить зниження цін на газ у Європі, про яке розповідає РФ

Голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі. Про це він розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами Вітренка, найімовірніше, що російський газогін не запустять до кінця першої половини 2022 року.

«При цьому ми вважаємо, що є суттєва ймовірність того, що він не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі», – заявив очільник «Нафтогазу»

Він акцентував на тому, що теоретичний запуск російського газопроводу не спричинить зниження цін на газ у Європі, про яке розповідає РФ.

«Тому що Путін крім того, що хоче запустити газопровід не відповідно до європейських правил, він ще хоче змусити європейців перейти назад на довгострокові контракти, які при цьому не були б прив'язані до ринку, хабів, споту», – пояснив Вітренко.

Такі контракти дозволяють використовувати політичні домовленості та перетворювати газ на політичну зброю. Натомість продажі на хабах, на спотовому ринку обмежують можливості для цього.

Як наслідок, вважає голова «Нафтогазу», просто з введенням «Північного потоку-2» ціни на газ не впадуть. Вітренко наголосив, що з введенням нового газопроводу Росія може фізично припинити транзит через Україну.

Нагадаємо, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку-2». Раніше німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2».

Також віце-канцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою.

Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2».

Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

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