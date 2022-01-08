Як ставляться німці до запуску «Північного потоку-2»: результати опитування

Німці «за» запуск газогону, але втрачають довіру до Росії

У Німеччині більшість підтримує запуск газопроводу

У Німеччині провели дослідження щодо ставлення громадян до питання «Північного потоку-2». Більшість опитаних німців – за введення в експлуатацію російського газогону. Про це інформує Deutsche Welle.

6 січня з'явилися результати опитування громадської думки Deutschlandtrend, яке провів інститут Infratest dimap. Згідно з соціологічним опитуванням, у Німеччині втрачають довіру до Росії.

Навіть попри напружені відносини між Німеччиною та Росією, шість із десяти опитаних вважають, що «Північний потік-2» мають ввести в експлуатацію.

Водночас противників російського газогону «Північний потік-2» було більше, ніж його прихильників – 55% проти 34% – серед опитаних, які симпатизують партії «Союз-90»/«Зелені».

У так званих старих федеральних землях за завершення проєкту газопроводу виступили 57% проти 30%. За даними опитування, на сході Німеччини «Північний потік-2» отримав найбільшу підтримку – 70%.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський закликав Сенат США запровадити санкції проти «Північного потоку-2».

Раніше глава МЗС Франції назвав умову закриття «Північного потоку-2».

До слова, віцеканцлер Німеччини допустив зупинку «Північного потоку-2» через Україну.

Як відомо, Вітренко попередив новий уряд Німеччини про небезпеку.

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