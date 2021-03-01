В окупованому Севастополі, попри карантин, на 8 березня влаштують гуляння

26 лютого в Україні відзначили День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя

Підконтрольний Кремлю уряд Севастополя дозволив проведення масових заходів у місті 8 березня, коли відзначається Міжнародний жіночий день. Також дозволили святкувати 18 березня, який російська влада Криму називає «Днем возз’єднання Криму з Росією». Відповідне рішення ухвалене на засіданні оперативного штабу міста.

«З огляду на стабілізацію епідемічної ситуації та досвід інших регіонів, на засіданні оперативного штабу ухвалене рішення зробити виняток і дозволити організацію двох заходів на площі Нахімова: у Міжнародний жіночий день провести «Білий концерт» і відзначити на головній площі сьому річницю возз’єднання з Росією», — йдеться в повідомленні.

У Севастополі станом на 28 лютого зареєстровані 60 нових випадків захворювання Covid-19, виписані після одужання 126 осіб, померли три людини у віці від 71 року до 96 років. Всього в Севастополі захворіла на нову коронавірусну інфекцію 11 951 особа.

Нагадаємо, слідчі Служби безпеки України відкрили понад 22,7 тис. кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів проти основ національної безпеки і оборони України, посягання на її територіальну цілісність і недоторканність, а також тероризм під час анексії Автономної Республіки Крим та у районі проведення АТО/ООС.

Служба безпеки України понад сім років документує протиправні дії РФ, і багато з них уже передано до міжнародних судів як доказ російської агресії. Повідомлено про підозру майже 6 тис. особам, понад 250 з яких – громадяни Російської Федерації.

26 лютого в Україні відзначили День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя. У звʼязку з цим президент Володимир Зеленський підписав указ щодо організації та запуску «Кримської платформи», а також заходів для розвитку й підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму.

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