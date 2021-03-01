Рабінович опублікував карту України без Криму
Політик із проросійської ОПЗЖ продемонстрував карту, яка ділить українців
Народний депутат і один з лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабинович на своїй сторінці у Facebook опублікував карту України без Криму.
Карта присвячена темі мови і ділить Україну за мовною ознакою. Згідно з її даними, нібито південно-східна частина України розмовляє лише російською мовою, центральна – суржиком, і лише частина західної – українською.
Слід зазначити, що оприлюднена Рабиновичем картинка є частиною візуального супроводу російської пропаганди.
Під дописом Рабиновича розгорілась гаряча дискусія. Зокрема, член Наглядової ради компанії Сергій Лещенко нагадав політику, що публікацію карти України без Криму загрожує кримінальна відповідальність. У відповідь на це Рабинович послав Лещенка на три букви.