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    Рабінович опублікував карту України без Криму

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    Нардеп від проросійської політсили &laquo;Опозиційна платформа &ndash; За життя&raquo;&nbsp;Вадим Рабінович може потрапити під кримінальне провадження - Рабінович опублікував карту України без Криму
    Нардеп від проросійської політсили «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович може потрапити під кримінальне провадження
    Фото: Вадим Рабінович, Facebook

    Політик із проросійської ОПЗЖ продемонстрував карту, яка ділить українців

    Народний депутат і один з лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабинович на своїй сторінці у Facebook опублікував карту України без Криму.

    Карта присвячена темі мови і ділить Україну за мовною ознакою. Згідно з її даними, нібито південно-східна частина України розмовляє лише російською мовою, центральна – суржиком, і лише частина західної – українською.

    Слід зазначити, що оприлюднена Рабиновичем картинка є частиною візуального супроводу російської пропаганди.

    Карта України, яку оприлюднив Вадим Рабинович
    Карта України, яку оприлюднив Вадим Рабинович

    Під дописом Рабиновича розгорілась гаряча дискусія. Зокрема, член Наглядової ради компанії Сергій Лещенко нагадав політику, що публікацію карти України без Криму загрожує кримінальна відповідальність. У відповідь на це Рабинович послав Лещенка на три букви.

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    Теги: Крим Сергій Лещенко Вадим Рабінович мова Україна
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