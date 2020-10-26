«Мене допитували шість годин у поліції». Аркадій Корнацький провів «альтернативні» вибори інтерв'ю

Аркадій Корнацький фото: espreso.tv

Село повстало проти децентралізації

Чаусове Первомайського району на Миколаївщині під час місцевих виборів були організовані незаконні виборчі комісії. Організатори альтернативних виборів таким чином висловили протест проти входження своїх сіл до об’єднаних територіальних громад.

Такі вибори можуть стати прецедентом і заохотити незгодних із децентралізацією по всій країні. А це вже пряма загроза територіальній цілісності держави.

Якщо у селі Соснівка на Сумщині поліція зупинила проведення виборів, організованими паралельною ТВК, то у селі Чаусове-2 (де проживає близько 600 осіб) на Миколаївщині і легітимна, і фейкова дільниці працювали «до переможного кінця». Обидві зачинилися о 20:00. От тільки бачення того, яка з них легітимна, а яка фейкова, у ЦВК і частини мешканців Чаусове-2, вочевидь, розходяться.

Ані міська, ані районна виборчі комісії у Первомайську, утворені ЦВК, не визнають діяльність «Чаусівської сільської виборчої комісії», яка діяла на попередніх місцевих виборах.

Протилежної думки дотримується народний депутат 8-го скликання Аркадій Корнацький, уродженець Чаусового-2, який вирішив балотуватися на сільського голову. Він вважає нелегітимним процес утворення ОТГ, який стартував в Україні ще 2015 року. Переконує, що сільська виборча комісія, яка діяла раніше, досі є легітимною. Політик стверджує, що ЦВК не скасувала реєстрацію «Чаусівської сільської виборчої комісії» навіть з утворенням нових територіальних комісій, значить, сільська виборча комісія продовжує діяти надалі. Але в організації «Опора» заперечують аргументи екснардепа. «Ми в єдиному державному реєстрі юридичних осіб знайшли тільки «Чаусівську сільську виборчу комісію». Це Чаусове-1 – інше село», – пояснює Дмитро Баштовий. А Чаусове-1, відповідно до проведеної децентралізації, належить не до Первомайської, а Синюхінобрідської ОТГ.

У коментарі «Главкому» голова Первомайської районної територіальної виборчої комісії Світлана Калетинська назвала дії «Чаусівської сільської виборчої комісії» незаконними. «Знаю тільки, що бюлетені, які він (Аркадій Корнацький) зробив, повіз до ЦВК здавати», – сказала вона у коментарі «Главкому». Голова Первомайської міської виборчої комісії Любов Оцик поки взагалі не бачить юридичної проблеми. Каже, що Первомайська міська виборча комісія не втручалася у «виборчий» процес, який вважає незаконним. «Може він там (у Чаусове-2) захотів би відкрити молитовний дім. Ми що, маємо у це втручатися? – риторично запитує пані Оцик. – Ми не бачили тих виборів, тих бюлетенів, нам нічого не привозили. Поки все це лише розмови». Оцик переконана: предмету для розмов про якусь проблему немає.

Ще одна цікава деталь. Попри те, що Корнацький вважає нелегітимним новоутворені ОТГ і, відповідно, вибори у цих територіальних одиницях, його соратники, співробітники його підприємств, таки висунули свої кандидатури у депутати різних рівнів у створених ОТГ. Наприклад, старший інженер-інженер з охорони праці ТОВ «Агрофірма Корнацьких» Василь Романко балотувався від «Опозиційного блоку» до Первомайської обласної ради. Директор ТОВ «Юридична фірма Корнацьких» Олександр Палій від партії «За майбутнє» брав участь у виборах до Вознесенської райради на Миколаївщині.

«Главком» вирішив розпитати самого Аркадія Корнацького про те, що дає йому підстави вважати вибори у селі Чаусове-2 легітимними і як він діятиме в разі, якщо ЦВК не визнає ці результати. Ексдепутат також висловив своє ставлення до всього процесу створення ОТГ в Україні, який він вважає незаконним.

Пане Аркадію, як пройшли вибори у Чаусове-2?

Ви, напевне, маєте на увазі на законній, конституційній, де обирали мене і депутатів сільради? Ми проводили вибори, суворо дотримуючись Конституції, постанови Верховної Ради від 15 липня №795 «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році». Єдине, що наша виборча дільниця не була відображена у Постанові ЦВК (від 8 серпня 2020 року № 160 «Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року»). Але причина проста і тривіальна – ЦВК не призначила жодних чергових виборів. Вона призначила тільки так звані перші вибори у так званих новостворених об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) і новостворених одиницях адміністративно-територіального устрою.

Але ж логіка проста: якщо створена нова територіальна одиниця, у ній мають пройти вибори, чи не так?

Ви правильно кажете, з точки зору формальної логіки. Але ви забуваєте, що ніяких нових одиниць адміністративно-територіального устрою і ніяких об’єднаних громад насправді не створено. Все це фікція, абсолютний фейк.

Відповідно до закону, результати виборів встановлює територіальна виборча комісія (ТВК), а вона не визнає вибори, у яких ви брали участь. Хто встановлює результати виборів, які відбулися у селі Чаусове-2 на дільниці, де ви балотувалися?

Безумовно, має встановити законна територіальна виборча комісія, до якої я подавав заяву про участь у виборах, до якої подавали заяви 12 кандидатів у депутати сільської ради. Вона створена давним-давно, є юридичною особою, її ніхто не ліквідував, вона також не перебуває у стадії припинення діяльності. Можете самі подивитися у Державному реєстрі юридичних осіб і переконатися. Повноваження членів цієї комісії продовжуються до призначення нового складу комісії. Склад комісії до цього часу ніхто не міняв. Ця комісія існує, нехай навіть ЦВК тут просто-напросто «лопухнулась».

Аркадій Корнацький у селі Чаусове 2 (фото: pervomaisk.info)

Але ЦВК зареєструвала Первомайську міську територіальну виборчу комісію, врахувавши створення ОТГ. І саме вона тепер встановлює результати виборів.

Шановний, я – юрист із 40-річним стажем роботи, причому юрист, який має всі підстави називати себе конституціоналістом. Боюся, що ви можете мені не повірити, це – ваша справа. Але я ще раз вам кажу: ніяких нових одиниць адміністративно-територіального устрою не створено до сьогодні. Тому що вони можуть бути створені лише за законом. Подивіться п.13 ст. 92 Конституції. Там ідеться про те, що територіальний устрій визначається законом. Ніякого нового закону про територіальний устрій не було ухвалено, ніяких змін до Конституції не було ухвалено…

Натомість Верховна Рада ухвалила закон про утворення об’єднаних територіальних громад, в яких і відбуваються вибори.

Перепрошую. Верховна Рада приймає два види законів. Одні є такими, які відповідають Конституції. Їх, на жаль, дуже мало. Але понад 90% законів, які приймає Верховна Рада, є такими, що явно не відповідають Конституції… Якщо закон протирічить Конституції, значить закон із самого початку не є дійсним, мертвим і не породжує жодних правових наслідків. Саме у цьому випадку всі ці жуліки і у Верховній Раді, і в Кабміні вирішили зробити фінт вухами. Вони прийняття нового закону про територіальний устрій вирішили підмінити декількома підзаконними актами, тобто постановами Кабміну і постановою Верховної Ради. Юридичною мовою це називається поваленням конституційного ладу України.

З чого почалися проблеми у вашому окрузі?

Не у нас почалися, а в державі. Тому що починаючи з 2015 року ніяких об’єднань громад насправді не відбувається. Є процес незаконної, неконституційної, за відсутності місцевих референдумів, ліквідації тисяч органів народовладдя.

Якщо ви вважаєте цей процес незаконним, чи оскаржували його у судах? Чи є хоча би одне рішення на вашу користь?

У судах, в тому числі у Верховному суді, в Окружному адміністративному суді Києва є близько 150 позовів від сільських рад з усіх кінців України і від всеукраїнського об’єднання «Порятунок села», яке я очолюю щодо визнання незаконними і недійсними постанов Кабміну, Верховної Ради (щодо проведення місцевих виборів)… Наразі жодного остаточного судового рішення у цих справах ще немає. Напевно, з однієї простої причини: суд є таким же самим органом влади, як і всі інші. Там рука руку миє. Вони мали б розглянути наші позови на початку виборчого процесу, але вони розгляд справ повідкладали на листопад. Ми все одно доб’ємося визнання усього цього бедламу незаконним.

Так чи інакше, результати місцевих виборів має визнати ЦВК. Нібито виборча комісія на дільниці, де ви балотувалися, вже повезла документи з результатами до ЦВК. Якщо ЦВК не прийме ці документи, ваші дії?

Ви, напевне, знаєте більше за мене. У мене немає такої інформації (щодо того, що документи повезли до Києва). Є інший порядок встановлення результатів виборів. Місцева територіальна виборча комісія після того, як вона встановила результати виборів, їх публікує, потім повідомляє про це ТВК вищого рівня і ЦВК… Хоча новий виборчий кодекс – це купа макулатури. У багатьох випадках він різко погіршує попереднє виборче законодавство. Щодо сільської територіальної виборчої комісії комісією вищого рівня є районна територіальна виборча комісія і далі центральна…

Місцеві вибори на Миколаївщині (фото: nikpravda.com.ua)

Голова Первомайської районної територіальної виборчої комісії Світлана Калетинська в коментарі «Главкому» сказала, що вибори, у яких ви брали участь, не відповідають закону і визнавати їх не можна.

Нехай собі Світлана не визнає. Нехай вони усі разом не визнають. Всі вони – жуліки… Безумовно, ми йтимемо до судів. Тому що вся ця злочинна зграя, яка називається Центральна виборча комісія, у якій всі без винятку є державними зрадниками, бо працюють на знищення української державності.

Чи зверталися впродовж виборчої кампанії до вас правоохоронці щодо тих виборів, у яких ви брали участь?

В Україні немає правоохоронців, є «право похоронці». Вони не тільки зверталися, вони сфабрикували кримінальне провадження… 22 жовтня мене допитували шість годин у Первомайському відділку поліції. Робила це заступниця начальника слідчого відділку Ірина Стоянова. Було відкрито кримінальне провадження спеціально, щоби перешкодити виборчим правам громадян, завадити виборчому процесу. Мене допитували як свідка, членів сільської ТВК також допитували як свідків. Коли вони нас вважатимуть підозрюваними, що нам закидатимуть? Поживемо – побачимо. Між тим учора я на гарячу лінію відправив повідомлення до ДБР і відправив заяви про кримінальні правопорушення, які вчиняються нашою місцевою поліцією.

Михайло Глуховський, «Главком»