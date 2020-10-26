ЗМІ: після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі



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Мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови

За інформацією ЗМІ, за Віталія Кличка віддали свої голоси 364 683 виборців

Мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови з показником 50,6%.

Про це в Telegram повідомила шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна з посиланням на підсумки підрахунку 99,5% голосів.

Зазначається, що за Кличка віддали свої голоси 364 683 виборців.

На другому місці колишній очільник КМДА (2010-2013рр.) Олександр Попов - 9,5% голосів. Голоси за інших кандидатів розподілились наступним чином: Сергій Притула - 7,8%, Олексій Кучеренко - 6,3%, Ірина Верещук - 5,4%, Андрій Пальчевський - 5,3%.

Попередні результати виборів до міської ради Києва:

«Удар» та «Європейська солідарність» – по 20%;

«Єдність» – 8,6%;

ОПЗЖ – 7,7%;

"Батьківщина» – 7,4%;

«Слуга Народу» – 7,4%;

«Голос – 5,9%.

Нагадаємо, згідно з даними першого екзит-полу Савіка Шустера, Кличко набирав 45,93%, а в другий тур разом з ним виходив кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов. Проте екзит-пол «Рейтингу» свідчив, що Віталій Кличко набирає 47,8%, Попов – 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%.

Сьогодні стало відомо, що за за паралельним підрахунком партії «Удар» Кличко займає перше місце на виборах Київського міського голови з результатом 50,2% та перемагає в першому турі.

Зазначимо, офіційні результати очікуються не раніше 29 жовтня.

За даними Центрвиборчкому, явка виборців у Києві становила 34,42% або 728,395 тис. виборців.