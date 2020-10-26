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    ЗМІ: після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі

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    Мер Києва&nbsp;Віталій Кличко&nbsp;перемагає в першому турі виборів столичного міського голови&nbsp; - ЗМІ: після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі
    Мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови 

    За інформацією ЗМІ, за Віталія Кличка віддали свої голоси 364 683 виборців

    Мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови з показником 50,6%.

    Про це в Telegram повідомила шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна з посиланням на підсумки підрахунку 99,5% голосів.

    Зазначається, що за Кличка віддали свої голоси 364 683 виборців.

    На другому місці колишній очільник КМДА (2010-2013рр.) Олександр Попов - 9,5% голосів. Голоси за інших кандидатів розподілились наступним чином: Сергій Притула - 7,8%, Олексій Кучеренко - 6,3%, Ірина Верещук - 5,4%, Андрій Пальчевський - 5,3%.

    Попередні результати виборів до міської ради Києва:

    • «Удар» та «Європейська солідарність» – по 20%;
    • «Єдність» – 8,6%;
    • ОПЗЖ – 7,7%;
    • "Батьківщина» – 7,4%;
    • «Слуга Народу» – 7,4%; 
    • «Голос – 5,9%.

    Нагадаємо, згідно з даними першого екзит-полу Савіка Шустера, Кличко набирав 45,93%, а в другий тур разом з ним виходив кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов. Проте екзит-пол «Рейтингу» свідчив, що Віталій Кличко набирає 47,8%, Попов – 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%.

    Сьогодні стало відомо, що за за паралельним підрахунком партії «Удар» Кличко займає перше місце на виборах Київського міського голови з результатом 50,2% та перемагає в першому турі.

    Зазначимо, офіційні результати очікуються не раніше 29 жовтня.

    За даними Центрвиборчкому, явка виборців у Києві становила 34,42% або 728,395 тис. виборців.

    Батьківщина Віталій Кличко Європейська солідарність Київ вибори УДАР партії мер Олександр Попов КМДА Сергій Притула Ірина Верещук Андрій Пальчевський
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