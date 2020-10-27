Нардеп від «Слуги народу» складе мандат, щоб стати мером на Прикарпатті



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Зіновій Андрійович виграв вибори до Верховної Ради на 87-му окрузі від партії «Слуга народу»

Зіновій Андрійович перемагає на виборах очільника Надвірнянської ОТГ

Народний депутат від «Слуги народу» Зіновій Андрійович складе свої повноваження, щоб очолити Надвірнянську територіальну громаду на Івано-Франківщині.

«Я цю обіцянку, яку озвучив у передвиборчій кампанії, виконаю. Згідно із законом, буду писати заяву про складання мандата. Дав завдання юристам з'ясувати, чи це буде до першої офіційної організаційної сесії міської ради чи після того. Буду здавати мандат депутата Верховної Ради України, щоб зосередитися на роботі для громади Надвірнянської ОТГ», – цитує Андрійовича «Суспільне».

За словами нрадепа, який балотувався на очільника громади від «Слуги народу», попередні дані свідчать про те, що він отримав довіру 60% виборців.

На своїй Facebook-сторінці Андрійович подякував усім, хто за нього проголосував і сказав, що попереду чекає «шлях становлення громади». Він пообіцяв зробити все, щоб громада стала успішною і заможною.

Зазначимо, Андрійович балотувався до Верховної Ради в 2019 році на 87-му окрузі від партії «Слуга народу».