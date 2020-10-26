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    ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні

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    Другий тур виборів мера повинен бути призначений на неділю в межах тритижневого терміну - ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні
    Другий тур виборів мера повинен бути призначений на неділю в межах тритижневого терміну
    Фото: Главком

    Другий тур може пройти не в листопаді, як було заплановано раніше, а в грудні

    Центральна виборча комісія вважає, що другий тур виборів мерів у окремих містах може пройти не в листопаді, як очікується, а в грудні у зв'язку з можливими судовими розглядами.

    Про це заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в коментарі «Українським новинам»

    За його словами Дубовика, згідно з календарним планом, проведення місцевих виборів результати повинні бути встановлені до 6 листопада, а згідно з Виборчим кодексом в містах з понад 75 тис. Виборців, де 25 жовтня жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів, другий тур виборів мера повинен бути призначений на неділю в межах тритижневого терміну.

    Дубовик пояснив, що, якщо результати виборів будуть оскаржувати в суді, то другий тур відкладеться ще на тиждень.

    «На встановлення результатів виборів у територіальних виборчих комісій є 12 днів. Але хтось може встановити їх швидше. Тому дата другого туру не може бути однаковою. Тим більше, ніхто не сказав, що ці результати не будуть оскаржені. В такому випадку вибори змістяться до прийняття рішення судом. Судовий розгляд - це, умовно кажучи, ще тиждень. Тобто другий тур може відбутися і на початку грудня», – додав заступник глави ЦВК.

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