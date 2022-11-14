Кремль відреагував на візит Зеленського до Херсона

Пєсков: «Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія Росії»

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати візит президента України Володимира Зеленського до деокупованого Херсона. Про це передають росЗМІ.

«Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія Росії», – сказав Пєсков.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона.

Додамо, що на тлі поразки у Херсоні Путін може скасувати традиційну пресконференцію.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

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Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.