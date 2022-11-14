Візит Зеленського до Херсона: з’явилися фото та відео

На головній площі Херсона президент зустрівся з військовими та місцевими жителями

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона. У мережі вже з’явилися фото та відео.

На вулиці вийшло багато людей. Президента також вітали місцеві жителі з балконів.

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На головній площі міста президент зустрівся з військовими та місцевими жителями

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Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

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Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.