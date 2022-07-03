Заступник Єрмака натякнув меру Чернігова, що місто обійдеться й без нього

Мера Чернігова знову не випустили за кордон

Мер Чернігова Владислав Атрошенко обурився через те, що йому вдруге не дозволили перетнути кордон

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко відреагував на заяву мера Чернігова Владислава Атрошенка про безпідставну заборону робочої поїздки за кордон. Відповідний пост Тимошенко написав у Telegram.

Заступник Єрмака зазначив, що можуть знайтися шляхи допомогти містам і громадам без деяких мерів.

«Мери деяких міст обурюються, що їх не випускають за кордон. По-перше, нагадую для тих, хто забув – в Україні йде війна! Особливо це стосується прикордонних регіонів та тих що ще зовсім нещодавно були окупованими. Небезпека не минула! Займіться вже громадами, щоб вас нарешті побачили люди, а ви їх проблеми. Для тих, для кого сигнал не зрозумілий, знайдуться інші шляхи, як допомогти громадам і містам. Без вас», – написав Тимошенко.

Зазначимо, що в суботу меру Чернігова Владиславу Атрошенку вдруге не дозволили перетнути кордон. Він збирався взяти участь у конференції з відновлення України, що відбудеться в понеділок у Швейцарії.

Атрошенко повідомив, що відмова у виїзді дискредитує Україну й президента.

Раніше мер Чернігова повідомив, скільки людей загинуло під час блокади міста рашистами.

Нагадаємо, за дорученням президента України Володимира Зеленського до звільненого від окупантів Чернігова була доставлена гуманітарна допомога.