Порошенко привіз у Чернігів генератори, продукти та ліки

П’ятий Президент закликав підтримати відновлення міста

У Чернігівську міську лікарню привезли генератори, продукти харчування та необхідні медикаменти. Про це повідомив Петро Порошенко. Він подякував чернігівцям та особисто міському голові Владиславу Атрошенку за стійкість протягом кількох тижнів у ворожому оточенні.

«Дякуємо всім українцям, які боронили місто Чернігів і сьогодні знаходяться у лавах Збройних Сил, у лавах громадських формувань. Які розуміють, що боронячи Чернігів, вони стримують ворога, щоб ворог не дійшов до Києва і далі в центральну, західну частину України», – говорить Владислав Атрошенко.

«І звісно я дякую Петру Олексійовичу, який привіз допомогу. Ми вдячні будь-якій підтримці на сьогоднішній день, тому що війна не закінчилась. Я всім своїм службам сказав формувати запаси, тому що що в голові у росіян, ми не розуміємо», – наголошує міський голова. Атрошенко також розповів, що окупанти «денацифікували» міськраду двома ракетами «Іскандер», випущеними з території Білорусі.

Порошенко привіз допомогу мешканцям Чернігова (фото: Європейська солідарність)

«Чернігів став для всього світу символом стійкості, незламності. Фашисти російських військ хотіли влаштувати тут щось середнє між блокадою Ленінграду і Сталінградом», – сказав Петро Порошенко.

«Ці дні блокади без світла, без тепла, 70% зруйнованих варварами приміщень не зламали дух чернігівчан», – говорить Порошенко.

П’ятий Президент також подякував місцевим медикам, які не припиняли лікувати містян: «в умовах, коли не було світла, коли не було тепла, лікарі Чернігівщини продовжували свою нелегку справу, жодного дня не зупиняли прийом поранених і хворих».

Петро Порошенко закликав владу та міжнародні організації надати підтримку Чернігову та місцевому самоврядуванню міста.

Чернігів отримав значні пошкодження (фото: Європейська солідарність)

«Ми можемо говорити про ефективність децентралізації. Тому що основний тягар організації життя міста в умовах оточення взяла на себе міська влада і міський голова. На сьогоднішній день чернігівчани потребують підтримки держави, підтримки уряду. Потребують підтримки міжнародних організацій, у тому числі і фінансової, комунальної, підтримки щодо відновлення», – зазначає Порошенко.

«Я твердо переконаний, що саме так і буде. Сьогодні я тут, щоб допомогти і для того, щоб подякувати Владиславу Атрошенку, подякувати чернігівчанам. Разом ми переможемо і дамо відсіч фашистам, які прийшли до нас», – переконаний Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко закликав ООН виключити Росію та позбавити її права вето у Радбезі.

«Хочу наголосити, що Статут ООН чітко передбачає: країна, яка порушує принципи, які закладені в Статуті, не має права залишатися в Організації», – говорить п’ятий Президент.