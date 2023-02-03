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Заступник керівника митниці написав заяву на звільнення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Заступник керівника митниці написав заяву на звільнення
фото з відкритих джерел

Кабмін розпочав дисциплінарне провадження щодо Черкаського

Заступник очільника Державної митної служби Руслан Черкаський написав заяву про звільнення. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія.

«Вночі Черкаський написав заяву, на наступному КМУ буде проведена», – написав Арахамія.

Зауважимо, Кабмін розпочав дисциплінарне провадження щодо Черкаського, його усунули від виконання обов'язків. До речі, Арахамія ще раніше анонсував звільнення керівного складу митниці.

Раніше голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія поділився деталями щодо обшуків від Служби безпеки України та Державного бюро розслдіувань, які розпочалися 1 лютого. Під приціл спецслужб потрапили деякі нардепи та державні органи влади. 

Нагадаємо, що 23 січня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, а «активні посадки» можна буде спостерігати вже цієї весни.

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Теги: звільнення Давид Арахамія Кабмін

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