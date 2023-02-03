Заступник керівника митниці написав заяву на звільнення

Кабмін розпочав дисциплінарне провадження щодо Черкаського

Заступник очільника Державної митної служби Руслан Черкаський написав заяву про звільнення. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія.

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«Вночі Черкаський написав заяву, на наступному КМУ буде проведена», – написав Арахамія.

Зауважимо, Кабмін розпочав дисциплінарне провадження щодо Черкаського, його усунули від виконання обов'язків. До речі, Арахамія ще раніше анонсував звільнення керівного складу митниці.

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Раніше голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія поділився деталями щодо обшуків від Служби безпеки України та Державного бюро розслдіувань, які розпочалися 1 лютого. Під приціл спецслужб потрапили деякі нардепи та державні органи влади.

Нагадаємо, що 23 січня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, а «активні посадки» можна буде спостерігати вже цієї весни.