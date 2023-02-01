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Звільнення керівництва податкової та численні обшуки: Арахамія розповів деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Звільнення керівництва податкової та численні обшуки: Арахамія розповів деталі
Арахамія прокоментував повідомлення про нові обшуки і анонсував звільнення керівництва митниці
фото: Reuters

Арахамія запевнив, що «країна під час війни буде змінюватися»

Голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія поділився деталями щодо обшуків від Служби безпеки України та Державного бюро розслдіувань, які розпочалися 1 лютого. Під приціл спецслужб потрапили деякі нардепи та державні органи влади. Про це Давид Арахамія написав у Telegram.

«Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки», — запевняє він.

До низки посадовців завітали правоохоронці. Відомо також про підозри та майбутні звільнення. Про кого йдеться?

  • Керівництво податкової Києва. ДБР, за даними журналістів, розслідує оборудку, через яку понад 30 мільярдів гривень держкоштів потрапили в тіньовий обіг.
  • Вадим Столар. За неофіційними даними, справа проти бізнесмена-забудовника та нардепа стосується фінансування тероризму.
  • Топчиновники Міноборони. За даними джерел ЗМІ, Генпрокуратура оголосила підозру ексзаступнику директора держзакупівель Хмельницькому, ексзаступнику міністра Шаповалову та ексзаступнику «Промоборонекспорта» Терещенку.
  • Арсен Аваков. Справа стосується авіатрощі у Броварах та закупівлі французьких гелікоптерів Airbus, розповів ексміністр МВС журналістам. За даними ЗМІ, обшукали також й інших чиновників, причетних до закупівлі.
  • Ігор Коломойський. За повідомленням, обшуки стосуються розслідування махінацій навколо «Укртатнафти» і «Укрнафти».
  • Державна митна служба. Голова фракції Слуга народу анонсував звільнення всього керівного складу митниці. Він підтвердив обшуки в інших посадовців та анонсував «весняні посадки».

Нагадаємо, що 23 січня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, а «активні посадки» можна буде спостерігати вже цієї весни.

Слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України провели обшук удома у ексміністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Обшук пов’язаний із загибеллю керівництва МВС у авіакатастрофі в Броварах.

Також Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять обшуки в будинку олігарха Ігоря Коломойського. Слідчі дії відбуваються через махінації навколо Укртатнафти та Укрнафти.

Теги: митниця звільнення Давид Арахамія Telegram держава обшук

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