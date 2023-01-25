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Таємне рішення РНБО та нові звільнення: звернення Зеленського (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Таємне рішення РНБО та нові звільнення: звернення Зеленського (відео)

Президент анонсував нові кадрові рішення

Кадрові рішення щодо українських чиновників продовжуватимуться. Введено в дію указ РНБО. Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що кожні кадрові зміни оголошуватимуть публічно.

«Відповідні кроки будуть і надалі - кожен з них суспільство побачить і, я впевнений, підтримає. Будь-яка внутрішня проблематика, що заважає державі, забирається і забиратиметься», – заявив він.

Президент вважає, що питання кадрової політики має важливе значення для захисту країни та зближення з ЄС.

«І сьогодні своїм указом я запровадив ще одне рішення РНБО. Деталі – згодом», – заявив він.

Президент також розповів, що сьогодні продовжився український дипломатичний марафон. Є нові конкретні результати для оборони нашої держави. За словами Зеленського, вони – дуже важливі.

«Провів сьогодні тривалі переговори з Президентом Франції Макроном. Багато тем. Дякую пану президенту за готовність посилити українську протиповітряну оборону, розширити нашу бронетанкову співпрацю. Саме цей бронетанковий елемент стає дедалі вагомішим для ситуації на фронті. Так само, як і артилерійський», – зауважив глава держави.

Також він подякував Франції та особисто Макрону:

  • за дуже потрібні рішення для посилення української артилерії,
  • за відповідне лідерство в межах антивоєнної коаліції.

«Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії», – зазначив президент.

Нагадаємо, уряд ухвалив низку кадрових рішень щодо звільнення очільників областей та заступників міністрів.

Раніше повідомлялося про звільнення Олексія Симоненка з посади заступника генпрокурора.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента. 

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Теги: кадрові зміни відставка прокурор Володимир Зеленський президент звільнення відео

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