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ЗМІ: Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з Офісу президента

glavcom.ua
ЗМІ: Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з Офісу президента
Кирило Тимошенко
фото з відкритих джерел

Замість Тимошенка на посаду заступника голови Офісу президента можуть призначити голову Київської ОВА Олексія Кулебу

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади. Про це повідомляє «Українська Правда» з посиланням на власні джерела з Кабміну та РНБО.

Журналісти видання пишуть про те, що замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу. «Крім того, у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей», - йдеться в повідомленні «Української Правди».

У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський підтвердив факт кадрових рішень, але без уточнень по персоналіям. «Уже є також кадрові рішення – частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах й інших структурах центральної влади та в регіонах і в правоохоронній системі», - цитує заяву президента офіційний телеграм-канал.

Нагадаємо, що чутки про те, що Кирило Тимошенко може покинути свою посаду з’явилися минулого тижня. Очікувалося, що відповідне рішення буде прийнято в минулий четвер, 19 січня, на нараді щодо кадрових питань за участю Володимира Зеленського.

Кирило Тимошенко обіймає посаду заступника керівника Офісу президента України (тоді ще - Адміністрації президента) з 21 травня 2019 року. На Банковій він відповідав за регіональну політику і курував проєкт «Велике будівництво».

У жовтні минулого року Кирило Тимошенко став фігурантом скандалу. З’ясувалося, що він використовує як службовий автомобіль, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій.

Згодом він заявив про те, що передасть машину на фронт.

Але це не переконало народного депутата України Олега Дунду, який попросив президента відреагувати на скандал та звільнити Тимошенка.

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