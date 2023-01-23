ЗМІ: Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з Офісу президента

Замість Тимошенка на посаду заступника голови Офісу президента можуть призначити голову Київської ОВА Олексія Кулебу

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади. Про це повідомляє «Українська Правда» з посиланням на власні джерела з Кабміну та РНБО.

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Журналісти видання пишуть про те, що замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу. «Крім того, у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей», - йдеться в повідомленні «Української Правди».

У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський підтвердив факт кадрових рішень, але без уточнень по персоналіям. «Уже є також кадрові рішення – частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах й інших структурах центральної влади та в регіонах і в правоохоронній системі», - цитує заяву президента офіційний телеграм-канал.

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Нагадаємо, що чутки про те, що Кирило Тимошенко може покинути свою посаду з’явилися минулого тижня. Очікувалося, що відповідне рішення буде прийнято в минулий четвер, 19 січня, на нараді щодо кадрових питань за участю Володимира Зеленського.

Кирило Тимошенко обіймає посаду заступника керівника Офісу президента України (тоді ще - Адміністрації президента) з 21 травня 2019 року. На Банковій він відповідав за регіональну політику і курував проєкт «Велике будівництво».

У жовтні минулого року Кирило Тимошенко став фігурантом скандалу. З’ясувалося, що він використовує як службовий автомобіль, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій.

Згодом він заявив про те, що передасть машину на фронт.

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Але це не переконало народного депутата України Олега Дунду, який попросив президента відреагувати на скандал та звільнити Тимошенка.