Завтра Гройсман представить свій партійний список, з яким піде на вибори



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В п’ятницю пройде з’їзд «Української стратегії»

Партія прем'єр-міністра Володимира Гройсмана «Українська стратегія» проведе з'їзд у п'ятницю, 7 червня. Про це йдеться в дописі політсили у Facebook.

«У п'ятницю, 7 червня, відбудеться з'їзд політичної партії «Українська стратегія Гройсмана». Початок заходу о 14:00. Місце проведення: «Мистецький арсенал», м. Київ, вул. Лаврська, 10-12», - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, до 10 червня партії повинні подати своїх кандидатів в депутати на позачергових виборах.

Партія Володимира Зеленського «Слуга народу» проведе свій з’їзд в суботу, 8 червня, в Ботсаду. А «Європейська стратегія» Петра Порошенка – в неділю, 9 червня.

Слід зазначити, що згідно з останнім соцопитуванням, антирейтинг Гройсмана складає 76%, а за його партію збираються голосувати лише 1% виборців.