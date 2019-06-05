Антирейтинг Гройсмана 60%, за його партію голосувати лише 1% виборців
Перший самостійний похід Володимира Гройсмана в Раду може закінчитися поразкою, свідчать результати останнього соцопитування
Три четверті опитаних українців висловлюють незадоволення діяльністю прем’єра Володимира Гройсмана. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного групою «Рейтинг» в кінці травня – на початку червня.
На питання, наскільки ви задоволенні діяльністю Володимира Гройсмана, 59% відповіли, що зовсім не задоволені, 17% скоріше не задоволені.
Партія прем’єра «Українська стратегія» поки що немає жодного шансу на те, щоб потрапити до Верховної Ради. Згідно з результатами соцдослідження, за неї готові проголосувати лише 1% серед усіх опитаних.
При цьому 17,5% опитаних повідомили, що за жодних обставин не проголосують за партію «Українська стратегія».
Нагадаємо, 26 травня Володимир Гройсман заявив, що піде на вибори самостійно, тобто без БПП та «Народного фронту». Хоча в НФ до останнього вели перемовини з прем’єром.