Антирейтинг Гройсмана 60%, за його партію голосувати лише 1% виборців



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Перший самостійний похід Володимира Гройсмана в Раду може закінчитися поразкою, свідчать результати останнього соцопитування

Три четверті опитаних українців висловлюють незадоволення діяльністю прем’єра Володимира Гройсмана. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного групою «Рейтинг» в кінці травня – на початку червня.

На питання, наскільки ви задоволенні діяльністю Володимира Гройсмана, 59% відповіли, що зовсім не задоволені, 17% скоріше не задоволені.

Партії Гройсмана не вистачає 4%, щоб подолати прохідний бар’єр

Партія прем’єра «Українська стратегія» поки що немає жодного шансу на те, щоб потрапити до Верховної Ради. Згідно з результатами соцдослідження, за неї готові проголосувати лише 1% серед усіх опитаних.

При цьому 17,5% опитаних повідомили, що за жодних обставин не проголосують за партію «Українська стратегія».

Нагадаємо, 26 травня Володимир Гройсман заявив, що піде на вибори самостійно, тобто без БПП та «Народного фронту». Хоча в НФ до останнього вели перемовини з прем’єром.

Було опитано 2 тис. респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 29 травня – 3 червня 2019 р.