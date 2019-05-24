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    Гройсман створює партію «Українська стратегія» і йде з нею на вибори

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    Володимир Гройсман озвучив назву партії, яку очолить на виборах до парламенту - Гройсман створює партію «Українська стратегія» і йде з нею на вибори
    Володимир Гройсман озвучив назву партії, яку очолить на виборах до парламенту

    Гройсман зазначив, що не буде об'єднуватися з іншими партіями

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував створення своєї політичної сили «Українська стратегія».

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету міністрів.

    Гройсман зазначив, що не буде об'єднуватися з іншими партіями, а створить нову політичну силу.

    «Я вирішив не просто залишатися в політиці, а служити державі і додати реактивної сили розвитку (країни), – сказав Володимир Гройсман. – Я буду йти до парламенту, і хочу створити свою політичну силу, сформувати команду людей з досвідом... Політична сила матиме назву «Українська стратегія»… Для мене держава має велике значення».

    Глава Уряду наголосив, що в числі реформ, які треба продовжити і завершити – реформа медицини, подальші зміни в пенсійній системі та решта новацій, які були започатковані за останні три роки.

    На його думку, більшість змін – це початок, який потребує посилення. 

    Раніше повідомлялося, що Гройсман створює політичну партію, з якою збирається на парламентські вибори.

    Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

    Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

    Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

    Напередодні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе публічно розкритикувала свого шефа за відставку. «Я була категорично проти відставки уряду. Я – за відповідальність й спадкоємність реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції.  Я – за нову якість політики, відповідно до європейських принципів, а не за постійне руйнування попередніх напрацювань наступними урядами», – зазначила вона.

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