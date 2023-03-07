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Завтра Київ відвідає генсек ООН: деталі візиту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Завтра Київ відвідає генсек ООН: деталі візиту
У середу Гутерріш має зустрітися з Зеленським
фото з відкритих джерел

Гутерріш перебуватиме з візитом у Києві 7-8 березня

Завтра, 8 березня, до Києва прибуде генеральний секретар ООН Антоній Гутерріш. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Le Monde.

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що Гутерріш має у вівторок прибути до Польщі, звідки продовжить свій шлях до Києва.

Повідомляється, що генсек ООН перебуватиме з візитом у Києві 7-8 березня.

У середу Гутерріш має зустрітися з Зеленським, щоб, зокрема, обговорити продовження угоди про експорт українських зернових.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш вважає, що ймовірність ескалації війни Росії проти України зростає, тоді як шанси на мир між державами зменшуються. 

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Теги: 8 березня експорт Антоніу Гутерріш Генсек ООН президент

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