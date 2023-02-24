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Президент зізнався, як «переламав» Гутерреша

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент зізнався, як «переламав» Гутерреша
Офіс президента

Глава держави: «Наполегливість змінює інституції»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований тим, що багато міжнародних організацій виправдовують свою слабу підтримку тим, що у них не той мандат. Про це він сказав під час пресконференції «Лютий. Рік незламності» у річницю повномасштабного російського вторгнення.

Глава держави зазначив, що йому таки вдалося «переламати» генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

«Знаєте від якої відповіді від яких інституцій я втомився? «У нас не той мандат». Ось і все. Тобто не універсальний мандат, не універсальний доступ, не універсальна організація, але тим не менш... Поламали в якийсь момент. Організація об’єднаних націй на чолі з Гутеррешом. Я йому дуже вдячний, що все таки ми стали всі проактивними. Ми завели нашу енергію. Гутерреш приїжджав, відпрацював разом з турками посередництво. І зробили цей коридор, де наше зерно. І воно поїхало. І тому наполегливість змінює інституції», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Росія повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, які діяли у координації з Україною. 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив російську війну проти України і нагадав, що понад 40 відсотків українців потребують гуманітарної допомоги. 

Теги: ООН Володимир Зеленський Антоніу Гутерріш

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