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В ООН порахували, скільки українських біженців перебуває у Європі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
В ООН порахували, скільки українських біженців перебуває у Європі
Найбільше біженців з України перебуває у Росії, Польщі та Німеччині
www.slovoidilo.ua

З лютого минулого року до країн Європи виїхали понад 8,1 мільйони біженців з України

З початку повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну до країн Європи виїхало понад 8,1 мільйона українських біженців, повідомило Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

Відомство назвало загальну кількість українських біженців у Європі – 8 104 606. За останній тиждень їхня кількість збільшилася на 16 654. З 24 лютого 2022 року по 28 лютого 2023 року найбільше біженців віддали перевагу Росії (2 852 395 ). У трійці лідерів Польща – 1 563 386, Німеччина – 1 055 323.

Далі за популярністю розташувались Чехія (494 793), Італія ( 171 739), Іспанія (168 654), Великобританія (163 500) , Болгарія (153 170), а також Франція (118 994), Румунія (117 041), та Молдова (109 348). В інших європейських країнах кількість біженців з України не перевищує 100 тисяч людей.

Раніше агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на виплату 6600 грн допомоги. Українці, які постраждали внаслідок воєнних дій, знову можуть отримати грошову допомогу від міжнародна організації. 

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Теги: Польща правила біженці Болгарія українці Іспанія Італія Румунія Франція Чехія Молдова Німеччина 24 лютого

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