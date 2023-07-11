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Зеленський анонсував нові інструменти захисту для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський анонсував нові інструменти захисту для України
Володимир Зеленський завтра зустрінеться з низкою іноземних партнерів
фото: Офіс президента

Завтра відбудеться перше інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові інструменти захисту для України. Про це він написав у Telegram.

«Завтра продовжимо нашу роботу у Вільнюсі. Наша оборона – перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів – більше захисту життя для всієї України. Привеземо в Україну нові важливі інструменти захисту», – йдеться у повідомленні.

Зеленський розповів, що на завтра також заплановані двосторонні зустрічі з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.

Крім того, відбудеться перше інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО.

Раніше повідомлялося, що президент після промови взяв участі у піднянні прапора України на центральнйі площі Литви.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО. Про підсумки першого дня «Главком» писав тут. Завтра очікується виступ Зеленського.

Теги: війна ЗСУ Володимир Зеленський НАТО

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