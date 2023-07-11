У Вільнюсі замайорів прапор України, привезений з Бахмута (відео)

Прапор має дірки від ворожих куль

У Вільнюсі на саміті НАТО підняли прапор України. Його до Литви доставляли з Бахмута бігуни. Він був знятий два тижні тому з танку 10-ї штурмової бригади «Едельвейс» у Бахмуті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Синьо-жовтий стяг підняли за участю президента України Володимира Зеленського. Він має дірки від ворожих куль. Відтепер символ української незламності майорітиме на центральній площі столиці Литви.

Президент Литви наголосив, що цей прапор символізує ціну свободи та незалежності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Україна купує нам час ціною своєї крові, своїх життів, щоб ми могли підготуватися дати гідну відсіч Росії», – заявив Ґітанас Науседа.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО. Про підсумки першого дня «Главком» писав тут. Завтра очікується виступ Зеленського.