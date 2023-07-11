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У Вільнюсі замайорів прапор України, привезений з Бахмута (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Вільнюсі замайорів прапор України, привезений з Бахмута (відео)
Відтепер символ української незламності майорітиме на центральній площі столиці Литви
фото: скрін із відео

Прапор має дірки від ворожих куль

У Вільнюсі на саміті НАТО підняли прапор України. Його до Литви доставляли з Бахмута бігуни. Він був знятий два тижні тому з танку 10-ї штурмової бригади «Едельвейс» у Бахмуті.

Синьо-жовтий стяг підняли за участю президента України Володимира Зеленського. Він має дірки від ворожих куль. Відтепер символ української незламності майорітиме на центральній площі столиці Литви.

Президент Литви наголосив, що цей прапор символізує ціну свободи та незалежності.

«Україна купує нам час ціною своєї крові, своїх життів, щоб ми могли підготуватися дати гідну відсіч Росії», – заявив Ґітанас Науседа.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО. Про підсумки першого дня «Главком» писав тут. Завтра очікується виступ Зеленського.

Теги: НАТО прапор Володимир Зеленський Бахмут

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У Вільнюсі замайорів прапор України, привезений з Бахмута (відео)
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