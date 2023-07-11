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Перший день саміту НАТО та подарунок від Франції. Головне за 11 липня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Перший день саміту НАТО та подарунок від Франції. Головне за 11 липня
Союзники погодили пакет з трьох елементів, які наблизять Україну до Альянсу
фото з відкритих джерел

Україну приймуть у НАТО за спрощеною процедурою

Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла першу ракетку світу у чвертьфіналі Вімблдону. арезидент Франції Еммануель Макрон заявив про рішення поставити Україні ракети далекого радіусу дії. Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини 11 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

Перший день саміту НАТО

Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що те, що сьогодні узгодили союзники – це позитивний спільний меседж щодо підтримки України та щодо шляху до членства в НАТО.

Столтенберг додав, що союзники погодили пакет з трьох елементів, які наблизять Україну до Альянсу. Зокрема скасовують вимоги щодо виконання ПДЧ, буде багаторічна програма допомоги для повного переходу на стандарти НАТО та створення Ради Україна-НАТО, яка має стати платформою для консультацій у кризових ситуаціях. Перше засідання відбудеться завтра за участі президента Зеленського.

«Подарунок» від Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про рішення поставити Україні ракети далекого радіусу дії Scalp. Вони добре відомі нашим бойовим пілотам, оскільки є близнюками британських Storm Shadow. Дальність політного радіуса ракети перевищує 250 кілометрів, що дозволяє їй успішно виконувати основну мету – знищення стаціонарних об'єктів, які прикривають ППО. При цьому ракета майже не помітна для радарів.

Коаліція для навчання українських пілотів на F-16

Міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО, який триває у Вільнюсі, підписав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

У документі зазначається, що:  

  • українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі;
  • є можливість включення до програми інших типів винищувачів;
  • коаліція готова розглянути інші варіанти надання Україні всіх можливостей F-16.

Перемога Світоліної

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№76 WTA) зустрічалася з першою ракеткою світу Ігою Свьонтек (№1 WTA) з Польщі у чвертьфіналі Вімблдону. Спортсменки у важкому тригодинному поєдинку обмінялися перемогами у двох перших партіях (7:5, 6:7), а у вирішальнішій сильнішою виявилася Світоліна, вигравши впевнено з рахунком 6:2.

Для Еліни це дев'ятий виступ в основній сітці Вімблдону. Вона вдруге у кар'єрі зіграє у 1/2 фіналу турніру у Лондоні. У півфіналі Світоліна зустрінеться з чеською тенісисткою Маркетою Вондроушовою.

ВАКС націоналізував активи російських олігархів

Вищий антикорупційний суд за матеріалами ДБР націоналізував активи кількох наближених до Кремля російських олігархів на мільярди гривень. Серед них – п'ять обленерго, готелі, ТЦ, добувні підприємства, акції банку. Серед кінцевих бенефіціарів цих комерційних структур є наближені до Путіна російські олігархи: брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерипаска, Євгеній Гінер. 

У власність України надійшли:

  • ПрАТ «Рівнеобленерго» (93,2%), АТ «Херсонобленерго» (99,9 %), АТ «Чернівціобленерго» (96,8%), АТ «Житомиробленерго» (95,5%), ПрАТ «Кіровоградобленерго» (72,9%), а також сім готелів (мережа Premier), ТРЦ «Метроград» і «Метрополіс» – загальною вартістю два мільярди гривень (належали Євгенію Гінеру);
  • 88,89% акцій АТ «Перший інвестиційний банк» (Гінера).
  • ТОВ «Глухівський карʼєр кварцитів» і ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (належали Олегу Дерипасці, орієнтовна вартість становить 10 мільярдів гривень);
  • ТРЦ Ocean Plaza, орієнтовною вартістю понад $350 мільйонів (належав Ротенбергам).

Крім цього, націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки.

Ідеться про 100% ТОВ «Авангард-Віларті», яке, окрім «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД», також володіє компанією «Ітодер Інвестментс Лімітед» (Ethoder Investments Limited) і 66,65% «Інвестиційниого союзу «Либідь».

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