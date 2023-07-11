Зеленський намагається переконати союзників НАТО переписати підсумкове комюніке – The Guardian﻿

Деякі союзники висловлюють побоювання, що Росія може сприйняти дозвіл на майбутнє членство в Альянсі як ескалацію конфлікту

Президент Володимир Зеленський «в останню хвилину» намагається переконати союзників у НАТО переписати заяву, яка має вийти за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі. Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на неназвані джерела.

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«Джерела в НАТО заявили, що, на їхню думку, український лідер в останню хвилину брав участь у жорсткій публічній дипломатії, спрямованій на те, щоб спонукати переписати підсумкову декларацію саміту чи комюніке до того, як збори остаточно закриються в середу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Центральна та Східна Європа наполягає на більш твердих зобов’язаннях щодо забезпечення післявоєнного членства України в НАТО. Це зумовлено зростаючим переконання, що повільний контрнаступ може змусити Київ розглянути можливість переговорів з Москвою. Україна ж притримується позиції, що членство в НАТО – єдине рішення, яке може допомогти убезпечитися від нападів Росіїї.

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Водночас США та деякі союзники висловлюють побоювання, що Росія може сприйняти дозвіл на майбутнє членство в Альянсі як ескалацію конфлікту.

Нагадаємо, сьогодні по дорозі до Вільнюса Зеленський розкритикував НАТО за невизначену позицію щодо запрошення України до Альянсу.

«Ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України…», – написав він.

На Заході образились на звернення українського президента Зеленського.

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До слова, саміт НАТО вже розпочався.