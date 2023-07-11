Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО
Президентський літак Польщі, яким летів Зеленський, приземлився близько 15:45
Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Литви Вільнюса на саміт НАТО. Про це повідомляє LRT.
За даними ЗМІ, президентський літак Польщі, яким летів Зеленський, приземлився близько 15:45.
Планується, що він буде сьогодні на піднятті українського прапору, потім візьме участь у вечері з лідерами. Натомість завтра очікується його зустріч зокрема з Байденом, Трюдо, Шольцем та Макроном. Також відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО за участі Зеленського.
Головною темою зустрічі стане продовження військової та гуманітарної підтримки України і перспективи її вступу до Альянсу.
Виступ Зеленського у Вільнюсі планується, попередньо, на 18:00.
Як повідомлялося, у Вільнюсі сьогодні розпочався дводенний саміт НАТО.
Нагадаємо, що країни-члени НАТО узгодили формулювання щодо інтеграції України до Північноатлантичного Альянсу.
«Це дуже важливий, критичний момент для України і питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути. Ніхто не знає ситуацію, з якою ви зіткнулися, краще, ніж ви. Це також важливий момент для Фінляндії та Швеції, їхній вступ до НАТО послідовно. Ваше лідерство (Байден звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, – «Главком») дійсно має значення. Ми узгодили формулювання, які ви запропонували, які мають відношення до приєднання України до НАТО», – заявив президент США Джо Байден.
Як відзначив Байден, російський диктатор Володимир Путін намагається зламати Північноатлантичний Альянс, однак йому не вдасться цього зробити.
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